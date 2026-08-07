SVG Göttingen ist "gewarnt" vor Aufstiegseuphorie von Bad Harzburg

„Wir freuen uns extrem auf den Saisonstart am Wochenende. Am frühen Samstagabend mit einem Heimspiel in die Saison zu starten, ist eine gute Sache“, sagt Weide vor der Begegnung. Gegen den Aufsteiger Bad Harzburg wird um 17.00 Uhr am Sandweg angepfiffen.

Die Gastgeber erwarten jedoch keinen einfachen Auftakt. „Wir sind gewarnt, weil gerade Aufsteiger die Euphorie der vergangenen Saison in die neue mitnehmen möchten, sodass wir gegen Bad Harzburg zu 100 Prozent da sein müssen“, betont der SVG-Coach. Im Pokal konnte Bad Harzburg die Euphorie ummünzen und 2:1 gegen Fortuna Lebenstedt gewinnen. Die SVG musste gegen Bezirksliga-Aufsteiger Duderstadt ins Elfmeterschießen, setzte sich dort dann aber durch.

Trotz eines etwas kleineren Kaders ist die Zielsetzung klar. „Nichtsdestotrotz wollen wir unbedingt mit einem Heimsieg in die Saison starten und werden dafür, auch wenn mit etwas kleinem Kader, alle Hebel in Bewegung setzen“, so Weide.