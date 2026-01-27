SVG Göttingen gewinnt niedersächsische Hallenmeisterschaft der Frauen

– Foto: NFV

Die zehnte Auflage der niedersächsischen Futsal-Hallenmeisterschaft der Frauen ist in Hildesheim mit einem packenden Endspiel zu Ende gegangen. Den Titel sicherte sich die SVG Göttingen, die sich im Finale gegen die SG Rodenberg im Sechsmeterschießen mit 5:4 durchsetzte und erstmals die Futsal-Krone gewann.

Bereits in der Vorrunde hatte die SVG Göttingen ihre Klasse unter Beweis gestellt. In Gruppe B setzten sich die Süd-Niedersächsinnen mit drei Siegen souverän durch und belegten punktverlustfrei den ersten Platz vor dem TSV Limmer. Die Gastgeberinnen aus Hildesheim verpassten den Einzug ins Halbfinale knapp und beendeten die Gruppenphase auf Rang drei. >> Zum Turnier

In der Parallelgruppe A zog die SG Rodenberg ungeschlagen in die Vorschlussrunde ein. Der Rekordsieger präsentierte sich defensiv äußerst stabil und erreichte das Halbfinale ohne einen einzigen Gegentreffer. Dort setzte sich Rodenberg mit 2:0 gegen den TSV Limmer durch und blieb erneut ohne Gegentor. Im zweiten Halbfinale traf die SVG Göttingen auf den HSC Hannover. Der HSC hatte sich zuvor in einem engen Zweikampf mit dem FC Jesteburg-Bendestorf dank eines torlosen Remis im direkten Duell den zweiten Gruppenplatz gesichert. Gegen die offensive Spielvereinigung aus Göttingen hielt Hannover lange dagegen, musste sich am Ende jedoch mit 0:1 geschlagen geben.