SVG Göttingen gewinnt "erwartet schwere Spiel" beim SV Lengede

„Es war das erwartet schwere Spiel“, betonte Reutter nach Abpfiff. Zwar bestimmten die Göttinger von Beginn an das Geschehen, hatten viel Ballbesitz und Kontrolle, doch vor dem Tor fehlte die Zielstrebigkeit. Lengede dagegen nutzte seine Chance: Justin Folchmann brachte die Gastgeber in der 38. Minute mit 1:0 in Führung. „Wir mussten das Gegentor hinnehmen und ab da nicht nur gegen einen kompakten, sondern nun auch gegen einen selbstbewussteren Gegner Lösungen finden“, erklärte Reutter.

In der Pause war der Glaube an die Wende jedoch ungebrochen. „Man hatte das Gefühl, dass die Mannschaft das Spiel auf jeden Fall drehen möchte und drehen wird“, so der SVG-Coach. Und tatsächlich: Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SVG den Druck, spielte zielstrebiger nach vorne und glich durch Jan Hooge (56.) aus.

Auch die Einwechslungen zeigten Wirkung. Julian Kratzert brachte die Gäste in der 74. Minute in Führung, ehe Joker Nicolas Krenzek in der Nachspielzeit den 3:1-Endstand markierte. Ganz ohne Zittern ging es jedoch nicht: „Dass wir dann noch eine wilde Schlussphase überstehen mussten, inkl. gehaltenem Elfmeter, müssen wir uns dann aber wieder selbst ankreiden“, meinte Reutter.

Am Ende überwog dennoch die Freude über die drei Punkte. „Alles in allem haben wir unser Minimalziel aber erreicht: drei Punkte mit nach Göttingen zu nehmen“, fasste Reutter zusammen. Damit bleibt die SVG weiter ungeschlagene und springt mit der besten Defensive der Liga auf Rang sechs. Lengede bleibt weiterhin gänzlich ohne Punkt im Tabellenkeller.