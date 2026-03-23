SVG Göttingen fegt mit 14:0 über Lengede hinweg

Von Beginn an dominierten die Gastgeber die Partie und gingen früh durch Maximilian Werner (5.) in Führung. In der Folge baute die SVG den Vorsprung kontinuierlich aus, unter anderem durch Mahyar Nekuienia (10.), ein Eigentor von Felix Kreykenbohm (11.) sowie weitere Treffer von Thore Salzmann (16.), Werner (22., 37.), Nicolas Krenzek (42., 64., 87.) und Julian Kratzert (45., 61.). Auch Nicolas Rode (56.), Christoph Bartels (73.) und erneut Nekuienia (82.) trugen sich in die Torschützenliste ein.

Trainer Nils Reutter ordnete das Spiel nach Abpfiff ein: „Alles in allem ein merkwürdiges Spiel, da ein so hohes Ergebnis in der Landesliga eher ungewöhnlich ist.“ Seine Mannschaft nutzte die sich bietenden Möglichkeiten eiskalt: „Schlussendlich haben wir unsere Chancen konsequent genutzt und nur eine Unachtsamkeit drin gehabt, die unser Torwart aber entschärfen konnte.“

Besonders erfreut zeigte sich Reutter über die defensive Stabilität: „Es war auch definitiv wichtig endlich wieder zu null gespielt zu haben.“ Gleichzeitig zollte er dem Gegner Respekt: „Respekt an Lengede, die es trotz dünner Personaldecke fair durchgezogen haben.“