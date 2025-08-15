SVG Göttingen empfängt Volkmarode –Weite Auswärtsfahrt für den Neuling

Am ersten Spieltag konnten beide Teams einen Punkt einfahren. Während die SVG im Derby gegen Bovenden einen Zähler mitnahm, spielte Volkmarode 1:1 vor heimischen Publikum gegen Eintracht Northeim.

Für Volkmarode ist es nicht nur das erste Auswärtsspiel der Saison, sondern gleich eine der weitesten Fahrten. Trainer Collin Gerstung kann dabei auf einen ähnlich besetzten Kader wie in der Vorwoche setzen, muss jedoch auf den gesperrten Marvin Thurau und den verletzten Ole Werner verzichten. „Wir wollen die Dinge, die wir in der zweiten Halbzeit zuletzt nicht gut gemacht haben, verbessern und die Ruhe bewahren. An der starken ersten Halbzeit wollen wir anknüpfen“, betont Gerstung. Das Ziel sei nicht nur ein Sieg, sondern auch, „den nächsten Schritt in der Entwicklung zu machen und immer besser in der Landesliga anzukommen“.

Besonders bemerkenswert: Auch viele nicht einsatzfähige Akteure reisen im Reisebus mit, um das Team zu unterstützen – ein klares Zeichen für den Zusammenhalt im Verein. "Als Fußballer gehst du ins Spiel und willst dieses Gewinn. Das wird auch am Sonntag wieder das Ziel sein." so Gerstung resümierend.

SVG-Trainer Nils Reutter erwartet ein anderes Spiel als zuletzt gegen Bovenden, mahnt aber zur gleichen taktischen Disziplin. „Der Punkt aus dem ersten Spiel ist nur etwas wert, wenn wir gegen Volkmarode auch etwas mitnehmen“, so Reutter. Trotz angespannter Personallage vertraut er der Qualität seines Kaders: „Wir wollen auf jeden Fall etwas Zählbares holen.“

Anpfiff ist am Sonntag um 15.00 Uhr