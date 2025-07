SVG Göttingen beendet Kaderplanungen

Auf der Zugangsseite konnte der Landesligist SVG Göttingen nun die Kaderplanungen beenden. Das kündigte der Verein via Instagram an. Auf der Abgangsseite herrscht bei Sam Morshedi, Kalle Geisenhainer und Daniel Petzke noch Unklarheit, da die drei Spieler sich auf ein Studium außerhalb Göttingens beworben haben und noch auf eine Zusage warten..

Auf der Zugangsseite stellte die SVG nun unter anderem Tobias Bredow vor. Der 36-Jährige wird der älteste Spieler im Kader sein und bringt jede Menge Erfahrung mit. So spielte der Defensivmann unter anderem für den OSC Vellmar und Hessen Kassel II, ehe es ihn 2021 in die Landesliga Braunschweig zum 1. SC Göttingen führte. Seit 2023 spielte Bredow dann für den Bovender SV und kam in der abgelaufenen Saison auf 19 Einsätze, zehn davon in der ersten Elf.

Doppelpack vom FC Grone