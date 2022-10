SVG dreht Derby furios in den Schlussminuten

SV Gebrazhofen – SG Kißlegg 4:1 (0:1) Der SV Gebrazhofen dreht in der Schlussphase einer intensiv geführten Partie auf und verpasst dem Tabellenführer der Kreisliga AIII in den letzten Minuten der Partie eine empfindliche Niederlage! Der SVG startete bei schönstem Herbstwetter dezimiert in das Heimspiel und musste auf Stürmer Manuel Klaus verzichten. Auch in der Innenverteidigung stand Stammspieler Baumann nicht zu Verfügung. Auch der aus einer Verletzung zurückgekehrte Julian Kämmerle musste zunächst noch auf der Bank Platz nehmen. Zusätzlich musste man weiterhin auf die Langzeitverletzten Wucher und Ganser verzichten. Ersetzt wurden die Stammkräfte durch Julian Wechsel im Sturmzentrum, Daniel David in der Innenverteidigung sowie dem jungen aufstrebenden Linus Scherer auf der Sechs.

Auch auf Kißlegger Seite musste man auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. Mit Schneider, Praschak, Rau, Evers und Baysal fehlten der Kißlegger Mannschaft einige Stützen vergangener Spiele. Die Personalsituation brachte dennoch in Summe auf beiden Seiten keine Problematiken hervor, das Spiel startete ansehnlich. Kißlegg übernahm in den Anfangsminuten das Kommando und brachte die sehr tiefstehenden Gebrazhofer das ein oder andere mal in gefährliche Situationen vor dem eigenen Tor. Neben einiger Torraumszenen der Kißlegger versuchte der SVG über Kontor und cleverem Anlaufspiel der Aufbauspieler des SGK die Gastmannschaft unter Druck zu setzen. So gelang Wechsel als auch Netzer dem ein oder anderen Ballgewinn in der Abwehrreihe des SGK. Dies brachte auch auf SR Seite heftige Diskussionen ein, nachdem Netzer vom letzten Mann nach Ballgewinn zu Fallgebracht wurde. Die – äußerst kritische – rote Karte blieb aus. In der Mitte der ersten Halbzeit fing sich die Heimmannschaft und lenkte das Spiel in ruhige Bahnen, während die großen Szenen ausbleiben sollten. Die SG Kisslegg sollte nur noch in einer Szene auffällig werden, als deren Stürmer vom Gebrazhofer Keeper von den Beinen geholt wurde. Der fällige Elfmeter wurde souverän von Pirmin Herrmann zur 0:1 Führung verwandelt. Nach dem Pausentee hatte man sich auf Gebrazhofer Seite einiges vorgenommen. Dennoch kam die SGK besser aus der Kabine und zeigte sich stärker und besser in den Zweikämpfen als auch im Spiel. Der Gebrazhofer Druck sollte zunächst ausbleiben, die Spielkontrolle lag bei der Gastmannschaft. Dennoch schaffte die SGK es nicht, in ihrer stärksten Phase der Partie den Sack zu zumachen. So kam auch der SVG wieder ins Spiel. Zunächst sollte Julian Wessle ab der 60. Minute für neue Akzente im Sturmzentrum sorgen. Daneben nahm die Heimmannschaft nun Abstand von der tiefstehenden Taktik und versuchte die SGKler bereits in der eigenen Hälfte unter Druck zu setzen. Nur wenig später kam auch der etatmäßige 6er Kämmerle von der Bank - gleichzeitig wurde der SVG nun noch offensiver und stellte auf Dreierkette um. Mit einem fulminantem Mittelfeldtrio aus den genial aufspielenden Scherer, Wiedenmann und Kämmerle übernahm der SVG die Spielkontrolle und setzte die Gäste aus Kißlegg massiv unter Druck. So kam nach einer Ecke in der 77. Minute der nicht unverdiente Ausgleich für die Gebrazhofer. Während der Keeper der Gäste am Ball vorbei greift, steht Linus Scherer richtig und muss nur noch einnicken In einer nun offenen Partie reißt der SVG das Ruder weiterhin auf ihre Seite. Ferner konnte der SVG auch vom Zufall profitieren, als Herrmann in den eigenen Abwehrreihen ausrutschte und Wiedenmann lediglich zu Netzer rüber schieben musste, welcher überlegt einnetzte. Die SGK fühlte sich nun endgültig vor den Kopf gestoßen und konnte den Angriffsbemühungen des SVG nur wenig entgegensetzen. So setzte Wiedenmann mit dem schönsten Treffer des Tages noch einen drauf. Während Netzer ins Zentrum spielte, übernahm Wessle den Ball und leitete per Hacke an Wiedenmann weiter. Dieser schweißte die Kugel aus gut 22 Metern in den Winkel! Den Schlusspunkt setzte letztendlich Wessle, welcher per Außenristlupfer das 4:1 erzielte.