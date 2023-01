SVG-"Doppel-Wumms": Enzesberger wird Spielertrainer, Kohlbauer "Co" Euphorie pur in Gottsdorf: "Zwei absolute All-Time-Königstransfers" +++ Oberpollinger Führungsspieler wechseln im Sommer von der Bezirksliga in die A-Klasse: "Eine tolle Chance"

U17- und U19-Bundesliga, Regionalliga-Stammspieler beim SV Schalding-Heining, dem Topklub in Niederbayerns Osten, und zuletzt feste Größe - phasenweise Spielertrainer - beim SV Oberpolling. Im kommenden Sommer nun beendet Mario Enzesberger nach vier Spielzeiten das Kapitel bei seinem Heimatverein. Und heuert - aufgepasst! - beim SV Gottsdorf an. Dem Rangvorletzten der A-Klasse Hauzenberg. Als Spielertrainer will der 30-Jährige den Laden - rein sportlich - wieder auf Vordermann bringen. Dabei unterstützen wird ihn Philipp Kohlbauer , als Co-Trainer. Die Oberpollinger Bezirksliga-Allzweckwaffe! Wie's dazu kam..? Drei Klassen tiefer!? FuPa hat sich mit beiden Protagonisten unterhalten.

"Ganz klar: der hohe Aufwand. Es sind für mich jetzt schließlich 45km Fahrtstrecke nach Oberpolling", erklärt Enzesberger. Denn sowohl bei Kohlbauer, der mittlerweile in Untergriesbach wohnt, als auch bei seinem Teamkollegen, der seit wenigen Monaten in Lämmersdorf - auf halber Strecke zwischen Untergriesbach und Gottsdorf - zu Hause ist, bleibt viel Zeit auf der Strecke. Und das mehrfach pro Woche. "Nach meinem Hausbau war mir klar, dass ich auch sportlich über kurz oder lang was verändern werde müssen. Mir tut der Abschied brutal weh", führt Enzesberger aus. "Gottsdorf und Oberpolling würd' ich von den Rahmenbedingungen miteinander vergleichen. Beide sind sehr gut geführt. Beide im Schatten größerer Fußballklubs."



"...Und trotzdem haben wir's geschafft, in Oberpolling ordentlich was auf die Füße zu stellen. Aber mir ist schon klar, es wird nie mehr was Vergleichbares geben, als mit deinem Heimatverein in die Bezirksliga aufzusteigen", gibt der mittlerweile 30-jährige Defensivcrack Einblick in seine Gefühlswelt. Damit nicht genug. Zu Beginn der neuen Spielzeit wird auch Philipp Kohlbauer den SVO in Richtung Gottsdorf verlassen.





"Auch bei mir ganz klar ein Abschied mit nem weinenden Auge, von nem super Vereinsleben in Oberpolling. Für mich ist es in Gottsdorf meine erste Station als Co-Spielertrainer. Das war über kurz oder lang auch mein Ziel. Das Ganze jetzt mit Mario gemeinsam anzugehen, ist ne tolle Chance. Meinem Kumpel, der auch als Trainer schon viel bewiesen hat", so Kohlbauer gegenüber FuPa. Dabei war Enzesberger wichtig, dass er dem 23-Jährigen keinerlei Handlungsempfehlungen mit auf den Weg gegeben hat. Und ihn schon gar nicht vom SVG überzeugen wollte. Schließlich sollte Kohlbauer, dessen 45km-Schicksal er teilt, seine eigene Entscheidung treffen. Und schließlich sollte beides nicht zu Lasten der "Bollinger" gehen.







Enzesbergers neuer "Co" ist "einer der Besten beim SVO" und "ein absoluter Glücksgriff für den SVG".







Aber: Kohlbauer entschied sich ebenso zum Abschied, und wollte die Enzesberger-Kohlbauer-Liaison nicht beenden. "Philipp ist einer der besten Fußballer beim SVO. Er kann alles, ist brutal flexibel einsetzbar. Und: bleibt immer cool, manchmal zu cool", lacht Enzesberger. "In jedem Fall ist es ein absoluter Glücksgriff für den SVG!" Worte, die man im Lager der Gottsdorfer gerne hört. Die Euphorie kennt im Lager von Spartenleiter Martin Stolletz - rund sechs Monate vorm SVG-"Doppel-Wumms" - ohnehin keine Grenzen mehr. "Mario ist mein und unser absoluter Wunschtrainer. Ich hab' mehrere Monate dran gearbeitet, und kann jetzt meine zwei absoluten All-Time-Königstransfers verkünden", so Stolletz, dem natürlich bewusst ist, dass der Umzug in die Untergriesbacher Region mitentscheidend für beide Verstärkungen war. "Ich hoffe, dass beide Transfers in der Mannschaft einen Ruck entfachen. Denn unsere aktuelle sportliche Situation ist absolut ausbaufähig."