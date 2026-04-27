SVG ärgert Vorsfelde, Gifhorn dreht Partie, Fallersleben siegt 5:2

– Foto: Friedhelm Brauner

Der 25. Spieltag ist absolviert und im Titelrennen hat sich was getan. Gifhorn siegte, während Vorsfelde nur Remis spielte. Im Abstiegskampf waren Fallersleben und die Freien Turner die Gewinner, doch auch die Punktgewinne vom BSC und Volkmarode sind ein Gewinn. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Ein enges Spiel entschied FT Braunschweig trotz Unterzahl für sich. Kurz nach der Pause erzielte Luca Faustmann (46.) das Tor des Tages. Zuvor hatte Konstantin Koch (45.) die Gelb-Rote Karte gesehen, doch die Gäste verteidigten die Führung konsequent bis zum Abpfiff und rückten bis auf einen Punkt an Northeim heran.

Fallersleben legte eine überragende erste Halbzeit hin und führte durch Kübler (24., 30.), Westphal (31.) und Binder (39.) früh mit 4:0. Vahdet verkürzte im zweiten Durchgang durch Ayaz (51.) und Eilers (60.), ehe Jedli (80.) den Endstand herstellte. Fallersleben holte nun acht Punkte aus vier Partien und hat sieben Punkte Vorsprung vor Vahdet.

In einer umkämpften Partie ohne große spielerische Highlights trennten sich beide Teams torlos. Chancen gab es auf beiden Seiten, doch insgesamt blieb es bei einem gerechten Unentschieden. Nach dem 6:3 im Hinspiel, wurden die Zuschauer am gestrigen Sonntag nicht mit Toren bespaßt.

Bovenden ging durch Egbert (13.) in Führung, musste aber noch vor der Pause den Ausgleich durch Julio Rodrigues (45.) hinnehmen. Derselbe Spieler entschied die Partie in der 71. Minute per Freistoß zugunsten der Gäste. Gifhorn nutzte den Patzer von Vorsfelde und gewann das vierte Spiel in Serie.

Nach torloser erster Hälfte brachte Djeutcha (46.) Acosta in Führung. Bleckenstedt kam spät zurück und glich durch Rizzo (89.) aus, wodurch sich beide Teams die Punkte teilten. Ein gewonnener Punkt für die Braunschweiger, während Bleckenstedt auf Rang vier abrutschte und seit drei Partien sieglos ist.

Kästorf dominierte die Partie früh und führte bereits zur Pause klar. Petry (5., 30., 62.) glänzte mit einem Dreierpack, dazu traf Mamalitsidis (21.). Sülbeck hatte dem Offensivdrang wenig entgegenzusetzen. Kästorf gewann das vierte Spiel in Serie und sprang auf Rang drei.

Auch in Lengede fielen keine Tore. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, sodass ein torloses Remis die logische Folge war. Lengede holte den ersten Punkt seit 15 Partien. Für Wolfenbüttel war es der erste Auswärtspunkt der Saison.