SVEW geht ein Licht auf 3:0-Auswärtserfolg in Hausberge. VfL Mennighüffen unter Wert 1:4 geschlagen. TuRa holt einen Punkt.

Bad Oeynhausen/Löhne. Am 2. Advent ging der SV Eidinghausen-Werste in der Fußball-Bezirksliga spielfreudig ein Licht auf – und zwar in Form eines Sieges: Mit 3:0 (1:0) gewann die SVEW beim SV Hausberge und verbesserte sich mit 28 Punkten auf den 3. Tabellenplatz. SVEW-Trainer Nils Mühlenweg sah in der Schlussphase die Rote Karte, als er sich über einen Abseitspfiff verbal erregte. Er fehlt damit an der Seitenlinie am kommenden Donnerstagabend im Topspiel gegen Herringhausen-Eickum. Der VfL Mennighüffen bestand die schwere Prüfung beim Tabellenzweiten FA Herringhausen-Eickum zwar spielerisch, ging aber völlig unter Wert geschlagen am Ende als 1:4 (0:2)-Verlierer vom Platz.

•SV Hausberge – SV Eidinghausen-Werste 0:3 (0:1). An der Porta dominierte von Beginn an nur eine Mannschaft, und das war die stark ersatzgeschwächte SV Eidinghausen-Werste. Der 3:0-Sieg war auch in der Höhe verdient, schmeichelte eher den Hausbergern. SVEW-Trainer Nils Mühlenweg war rundum zufrieden: „Das war richtig gut von uns heute, wir haben sofort die Zweikämpfe angenommen und hätten am Ende auch mit 4:0 oder 5:0 gewinnen können. Das alles ohne sechs Stammkräfte, aber die Hausbergener haben auch so keinen Stich gesehen. Die beiden Tore zwei und drei von unseren A-Jugendlichen waren klasse rauskombiniert.“ Der zufriedene Trainer-Youngster sah schon in der 19. Minute das 1:0 für seine Elf: Mahdi Jasin trat zu einem Elfmeter an, scheiterte am guten SVH-Torwart, versenkte aber den Abpraller, der glücklicherweise wieder vor seine Füße rollte. Mit dem 1:0 im Rücken ließen die „Vereinigten“ geschickt Ball und Gegner laufen, legten aber erst eine Viertelstunde vor Schluss nach. A-Junior Hasan Özdemir (76.) traf laut Mühlenweg „überragend“ aus 16 Metern rechts unten ins Eck zum 2:0 nach einem schnell verlagerten Angriff – die Sache war durch. Cem Suvak (90.+4) setzte dem gelungenen Auftritt mit dem 3:0 die Krone auf, als der A-Junior nach einem ebenso schnellen Angriff mit Diagonalpass aus kurzer Distanz zum Endstand traf. Kurz zuvor wurde SVEW-Stürmer Jason Spölgen, der den Ball noch in der eigenen Hälfte angenommen hatte, wegen einer angeblichen Abseitsstellung zurückgepfiffen: Coach Nils Mühlenweg beschwerte sich über den Schiedsrichterpfiff etwas zu lautstark und sah die Rote Karte. •FA Herringhausen-Eickum – VfL Mennighüffen 4:1 (2:0). So kann ein 2:0 zur Pause auch täuschen. VfL-Trainer Andre Beeck stellte nach der siebten Saisonniederlage klar: „Also, wenn wir zur Pause hier geführt hätten, keiner hätte sich beschweren können. Vier, fünf gute Chancen hatten wir zum möglichen 1:0. Ein Treffer wird wegen Abseits zurückgenommen, Moritz Büscher scheitert hauchdünn, Gugo Tamojan setzt einen Ball aus 40 Metern knapp hinter die Latte.“ Statt der VfL-Führung kommt Herringhausen dank zwei kleinerer Fehler des VfL in der Defensive zur schmeichelhaften 2:0-Führung (Dincdemir 28., und Güzelel 40.). Nach dem Seitenwechsel hatte VfL-Torjäger Gugo Tamojan (57.) die große Chance auf den 1:2-Anschlusstreffer, doch der Torjäger scheiterte mit seinem Elfmeter am starken FA-Torwart Lennart Rottmann. Schon der zweite vergebene Schuss vom Punkt von Tamojan. Stattdessen machte Herringhausen mit einem Doppelschlag (77. und 78.) zum 4:0 alles klar. Ein Treffer war laut Beeck Abseits, dafür das dritte Tor klasse herauskombiniert. Luca Filusch konnte immerhin noch auf 1:4 abschwächen für den VfL Mennighüffen.