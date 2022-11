SVEW bleibt in der Spur Glanzloser, aber verdienter 4:0-Sieg gegen den SV Oetinghausen. VfL spielt Remis gegen Eisbergen. TuRa verliert knapp.

Die feine Serie der hohen Heimsiege ohne Gegentor geht weiter für die SV Eidinghausen-Werste: Beim glanzlosen 4:0 (3:0)-Erfolg gegen den SV Oetinghausen 06 versprühten die „Vereinigten“ nur eine halbe Stunde Spielwitz und Torgier, verbesserten sich aber mit dem fünften Heimsieg auf 21 Punkte in der Fußball-Bezirksliga auf Platz fünf. Der VfL Mennighüffen eroberte gegen das starke Kellerkind FSC Eisbergen mit einem Last-Minute-1:1 (0:1) immerhin einen Punkt, während Schlusslicht TuRa Löhne nach einem unfassbar späten Gegentor zum 1:2 (0:1) gegen den TuS Dielingen die zehnte Niederlage in Serie einfuhr, sich aber wie schon beim 1:3 gegen Kutenhausen-Todtenhausen top verkaufte. Nur bringt das Lob keine Punkte ein.

•VfL Mennighüffen – FSC Eisbergen 1:1 (0:1). Ein Last-Minute-Tor des agilen Moritz Büscher rettete dem VfL den einen Punkt. Die Gäste aus Eisbergen waren vor allem vor der Pause dem Sieg näher und verdienten sich auch die Halbzeitführung. Schon nach fünf Minuten hätte der schnelle Jan Nolting aus zehn Metern für den FSC halbrechte Position treffen müssen, schoss den Ball aber knapp am langen Eck vorbei. Die FSC-Elf war von Trainer Carsten Korff gut eingestellt, suchte immer wieder mit schnellen Umschaltmomenten (mit Auge: Filip Stahlhut) den Weg vor das VfL-Tor: das 0:1 aus der 26. Minute war die logische Konsequenz. Über die rechte Seite fand der Ball den Weg über zwei Stationen direkt zu Jan Nolting, der aus 18 Metern knackig abzog – Niklas Stickdorn fälschte den Schuss noch leicht ab, so dass der Ball unhaltbar für Beinke ins obere Eck einschlug. Nur wenig später hatte erneut Jan Nolting (30.) eine Top-Chance aus sieben Metern, doch anstatt zu schießen, passte er quer, so dass die VfL-Abwehr noch retten konnte. Auch Marc Oelmann (35., spitzer Winkel) hatte das 2:0 für die Gäste auf dem Fuß, doch Beinke hielt stark. Erst mit einer Leistungssteigerung nach der Halbzeitpause fand der VfL besser ins Spiel, brauchte aber das späte Glück in der Nachspielzeit für das 1:1.

•TuRa Löhne – TuS Dielingen 1:2 (0:1). Da fehlen einem fast die Worte: In der siebten Minute der Nachspielzeit erzielten die Gäste durch David Holle den 2:1-Siegtreffer, während die Löhner abermals nach einer couragierten Leistung ohne Punkte dastehen. Schon das 0:1 der Gäste fiel kurz vor der Pause (39., verwandelter Foulelfmeter von Samet Uslu). Ansonsten verteidigte TuRa mit großem läuferischem Aufwand, verdiente sich das 1:1 in der 60. Minute durch Justin Kraus und war drauf und dran, den siebten Saisonpunkt einzutüten.

•SV Eidinghausen-Werste – SV Oetinghausen 4:0 (3:0). Nun haben sie aus den letzten fünf Heimspielen stolze 25:0 Tore gesammelt – das jüngste 4:0 gegen die offensiv zu harmlosen Gäste aus Oetinghausen fällt aber in die Rubrik „glanzloser“, gleichwohl verdienter Heimsieg. SVEW-Trainer Nils Mühlenweg, am letzten Freitag noch als Gewinner bei einer Rateshow eines Privatsenders („Mein Mann kann“) im TV zu bewundern, war schon mit seinem Team nach 60 Sekunden auf der Gewinnerseite, denn der Gästespieler Niklas Weinert köpfte eine Flanke ohne große Not präzise neben den Pfosten zum 1:0 (1.) für die Gastgeber. Der wuselige Hadi Jasin (20.) und Antreiber Sven Redetzky mit seinem siebten Saisontor (33.) erhöhten schnell auf 3:0 für die SVEW, die die Schwächen der Gäste im Defensivspiel gnadenlos ausnutzten. Im Spiel nach vorne kombinierten die Gäste durchaus gefällig, ließen aber vor dem Tor von Thor Wilke jede Cleverness beim Abschluss vermissen. So waren die Kräfteverhältnisse spätestens nach dem 4:0 von Andreas Vidovic (54. Minute), der einen Angriff über die linke Seite mit einem präzisen Schuss aus 12 Metern abschloss, geklärt. Die Gäste nutzten einige Unkonzentriertheiten der SVEW-Defensiv mehrfach bei guten Chancen nicht zum möglichen 1:4-Ehrentor – auch ein vergebener Freistoß aus 18 Metern war spiegelbildlich für den Auftritt des SVO. Ein dürftiger Flachschuss in die Mauer, somit bleibt der SVO mit nur 12 Punkten auf einem Abstiegsplatz.