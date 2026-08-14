Svenja Schmidt will mit „MüDu“ an gutes Debüt anknüpfen

Wetzlar. Nachdem die Männer schon vor einigen Wochen in die neue Spielzeit gestartet sind, steht am Wochenende auch der Start der Frauenfußball-Saison 2026/27 auf dem Programm. Als letztjähriger Aufsteiger hatte der SC Münchholzhausen/Dutenhofen keinerlei Anlaufschwierigkeiten in der neuen Spielklasse, mit dem Abstiegskampf zu keinem Zeitpunkt etwas zu tun und belegte am Ende Platz sechs in der Verbandsliga Nord.