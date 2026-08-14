Svenja Schmidt will mit „MüDu“ an gutes Debüt anknüpfen

Wetzlar. Nachdem die Männer schon vor einigen Wochen in die neue Spielzeit gestartet sind, steht am Wochenende auch der Start der Frauenfußball-Saison 2026/27 auf dem Programm. Als letztjähriger Aufsteiger hatte der SC Münchholzhausen/Dutenhofen keinerlei Anlaufschwierigkeiten in der neuen Spielklasse, mit dem Abstiegskampf zu keinem Zeitpunkt etwas zu tun und belegte am Ende Platz sechs in der Verbandsliga Nord.
Am Samstagnachmittag (17.30 Uhr) startet das Team von Trainer Steffen Sellmann mit einem Heimspiel in Münchholzhausen gegen die SG Freiensteinau. Zur vorherigen Runde, dem Start gegen den Vorjahresdritten und den Zielen für die neue Saison hat diese Redaktion die 25-jährige Kapitänin Svenja Schmidt befragt.
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