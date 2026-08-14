 2026-08-13T12:20:01.944Z

Interview

Svenja Schmidt will mit „MüDu“ an gutes Debüt anknüpfen

Teaser VL FRAUEN: +++ Die Fußballerinnen des SC Münchholzhausen/Dutenhofen sind in der Verbandsliga sofort gut angekommen. Torfrau und Kapitänin Svenja Schmidt erklärt die Ziele für die nächste Saison +++

von Redaktion · Heute, 20:46 Uhr · 0 Leser
Gemeinsam mit den sie hier umrahmenden Mitspielerinnen beim SC Münchholzhausen/Dutenhofen hofft Svenja Schmidt (vordere Reihe, Mitte), die Torhüterin mit der Kapitänsbinde um den Arm, auf eine ähnlich starke Saison in der Verbandsliga wie die erste nach dem Aufstieg im Vorjahr. © SC Münchholzhausen/Dutenhofen
Gemeinsam mit den sie hier umrahmenden Mitspielerinnen beim SC Münchholzhausen/Dutenhofen hofft Svenja Schmidt (vordere Reihe, Mitte), die Torhüterin mit der Kapitänsbinde um den Arm, auf eine ähnlich starke Saison in der Verbandsliga wie die erste nach dem Aufstieg im Vorjahr. © SC Münchholzhausen/Dutenhofen

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Svenja Schmidt
Svenja Schmidt

Wetzlar. Nachdem die Männer schon vor einigen Wochen in die neue Spielzeit gestartet sind, steht am Wochenende auch der Start der Frauenfußball-Saison 2026/27 auf dem Programm. Als letztjähriger Aufsteiger hatte der SC Münchholzhausen/Dutenhofen keinerlei Anlaufschwierigkeiten in der neuen Spielklasse, mit dem Abstiegskampf zu keinem Zeitpunkt etwas zu tun und belegte am Ende Platz sechs in der Verbandsliga Nord.

Am Samstagnachmittag (17.30 Uhr) startet das Team von Trainer Steffen Sellmann mit einem Heimspiel in Münchholzhausen gegen die SG Freiensteinau. Zur vorherigen Runde, dem Start gegen den Vorjahresdritten und den Zielen für die neue Saison hat diese Redaktion die 25-jährige Kapitänin Svenja Schmidt befragt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.