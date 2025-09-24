Svenja Burkhardt: „Es ist wie eine kleine Familie“

Seit 2016 trägt Svenja Burkhardt das Trikot des FSV Glückauf Brieske/Senftenberg. Nun wurde sie nach ihrem Doppelpack in der Frauen-Kreisliga Niederlausitz ausgezeichnet. Sie spricht über Teamgeist, persönliche Ziele und die besondere Atmosphäre im Verein.

Mit der Wahl zur FuPa-Spielerin der Woche hatte Svenja Burkhardt nicht gerechnet. „Nicht wirklich. Das Spiel war nicht verkehrt, aber da selten FuPa-Stimmen bei unseren Frauen-Spielen vergeben werden, rechne ich mit so etwas nicht“, sagt die 25-Jährige. Umso mehr freue sie sich, dass ihre Leistung diesmal besondere Aufmerksamkeit fand.

Starkes Kollektiv beim Auswärtssieg

Beim 4:1-Erfolg bei der SpG Spremberg/Forst war Burkhardt gleich zweimal erfolgreich. Für sie war der Schlüssel aber das mannschaftliche Auftreten. „Das gemeinsame Spiel als Team. Schnelle Pässe, durch die gegnerischen Reihen. Das war wirklich ansehnlicher Fußball!“ schwärmt sie. Zwei Tore steuerte sie selbst bei – doch für sie bleibt das große Ganze entscheidend.

Tore ohne Anspruch auf Schönheit

Ob Kopfball, Distanzschuss oder Abstauber – für Burkhardt zählt nur das Ergebnis. „Vollkommen egal, Hauptsache drin!“, sagt sie über ihre Torvorlieben. Ihre Pragmatik zeigt, dass sie ihre Rolle vor allem im Dienst der Mannschaft sieht.

Angekommen in Brieske

Seit neun Jahren trägt Burkhardt das Trikot des FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – und hat dort ihre sportliche Heimat gefunden. „Ich bin seit 2016 in diesem Verein und habe das Gefühl, angekommen zu sein. Es ist wie eine kleine Familie! Man wird auf dem Platz erkannt, herzlich begrüßt. Ich bin froh da zu sein.“ Diese familiäre Atmosphäre gibt ihr den Rückhalt, auf dem Platz ihr Bestes zu geben.

Vorbild Dzsenifer Maroszan

In ihrem Team will Burkhardt keine Einzelne hervorheben. „Ich liebe mein gesamtes Team, da lege ich mich auf niemanden fest“, sagt sie. Eine Profi-Spielerin hat sie aber nachhaltig beeindruckt: „Bei den Profis hat mich Dzsenifer Maroszan zu ihrer Zeit in Deutschland total begeistert.“ Die Kreativität und Ruhe der Mittelfeldstrategin sind für sie bis heute ein Vorbild.

Wohlfühlzone rechter Flügel

Burkhardt ist vielseitig einsetzbar, aktuell spielt sie viel in der Defensive. Dennoch weiß sie genau, wo sie sich am liebsten sieht. „Aktuell helfe ich viel in der Defensive aus, fühle mich auf dem rechten Flügel aber deutlich wohler“, erklärt sie. Dort kann sie ihre Dynamik und ihr Offensivspiel am besten einbringen.

Titelverteidiger mit neuen Zielen

In der Kreisliga Niederlausitz belegt der FSV aktuell Rang vier. Burkhardt erinnert daran, dass die Mannschaft im Vorjahr Meister wurde. „Wir sind Titelverteidiger. Natürlich würden wir gern wieder um den Pott mitspielen, aber uns ist es wichtig, als Team gemeinsam zu wachsen, Fortschritte zu machen und erfolgreich zu spielen.“

Noch lange kein Gedanke an Fußball-Rente

Sportlich hat die 25-Jährige noch viel vor. „Natürlich so lange wie möglich durchhalten. Das runde Leder begleitet mich nun schon fast 20 Jahre und ich möchte noch nicht an eine Fußballer-Rente denken.“ Der Meistertitel in der vergangenen Saison war ihr bisher größter Erfolg. „Mit der Meisterschaft im letzten Jahr konnte ich meinen ersten offiziellen Titel holen und hoffe, dass weitere folgen werden. Am besten mit meinen Briesker Knappen! Dabei noch höherklassige Erfahrungen sammeln, würde mich sportlich ziemlich reizen.“

Bouldern als Ausgleich

Außer für Beruf und Fußball bleibt Burkhardt nur wenig freie Zeit. „Neben Arbeit und Fußball ist wenig Zeit für anderes. Aber wenn es die Zeit zulässt, nutze ich diese gern mit anderen sportlichen Aktivitäten, wie Fitnessstudio oder Bouldern.“ Der sportliche Ausgleich sorgt dafür, dass sie auf dem Platz ihre Leistung abrufen kann.

Leidenschaftliche Erzieherin

Ihr Beruf liegt ihr genauso am Herzen wie der Fußball. „Ich umschreibe es gern als Kombination aus Seelenklempner, professioneller Schnürrsenkelbinder, Haareflechter, Hausaufgaben-Motivator, Schiedsrichter und und und... Ich bin leidenschaftliche Erzieherin im Hort“, beschreibt sie ihre Arbeit. Mit dieser Energie meistert sie den Spagat zwischen Beruf und Sport.

Eine Spielerin mit Herz und Leidenschaft

Svenja Burkhardt verkörpert all das, was den Fußball ausmacht: Leidenschaft, Teamgeist und Bodenständigkeit. Mit ihrem Doppelpack gegen Spremberg und ihrer unermüdlichen Arbeit für die Mannschaft hat sie sich die Wahl zur FuPa-Spielerin der Woche redlich verdient. Für den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg ist sie weit mehr als nur eine Torschützin – sie ist eine Führungsspielerin mit Herz, die ihr Team nach vorne bringt.