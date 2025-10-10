 2025-10-02T08:44:29.515Z

Svenja Bross (r.)
Svenja Bross (r.) – Foto: Achim Keller

Svenja Broß: „Ich wünschte, wir müssten nicht darüber sprechen"

Die Trainerin des SV Bühlertal im Interview

Der SV Bühlertal ist das Überraschungsteam der Fußball-Verbandsliga. Trainiert wird der Tabellenzweite von Ex-SC-Freiburg-Spielerin Svenja Broß. Sie sagt im Interview: „Ich wäre gern kein Einzelfall“.

Svenja Broß ist auf dem besten Weg, sich als Frau in einer Männerdomäne einen Namen zu machen. Im Vorjahr noch Co-Trainerin, coacht die 35-Jährige seit Saisonbeginn den Verbandsligisten SV Bühlertal als Cheftrainerin – und das mit Erfolg. 19 Punkte aus den ersten acht Spielen kann ligaintern nur der FC Teningen (21) überbieten. Die ehemalige Spielerin und Trainerin der Frauen des SC Freiburg II hat aus dem Fast-Absteiger der vergangenen Spielzeit ein Topteam geformt. Dabei ist Broß in Südbaden die einzige Teamchefin im ambitionierteren Männerfußball. Zum Interview im BZ-Plus-Artikel.

