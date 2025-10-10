Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Svenja Bross (r.) – Foto: Achim Keller
Svenja Broß: „Ich wünschte, wir müssten nicht darüber sprechen"
Der SV Bühlertal ist das Überraschungsteam der Fußball-Verbandsliga. Trainiert wird der Tabellenzweite von Ex-SC-Freiburg-Spielerin Svenja Broß. Sie sagt im Interview: „Ich wäre gern kein Einzelfall“.
Svenja Broß ist auf dem besten Weg, sich als Frau in einer Männerdomäne einen Namen zu machen. Im Vorjahr noch Co-Trainerin, coacht die 35-Jährige seit Saisonbeginn den Verbandsligisten SV Bühlertal als Cheftrainerin – und das mit Erfolg. 19 Punkte aus den ersten acht Spielen kann ligaintern nur der FC Teningen (21) überbieten. Die ehemalige Spielerin und Trainerin der Frauen des SC Freiburg II hat aus dem Fast-Absteiger der vergangenen Spielzeit ein Topteam geformt. Dabei ist Broß in Südbaden die einzige Teamchefin im ambitionierteren Männerfußball. Zum Interview im BZ-Plus-Artikel.