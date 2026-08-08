Sven van Beuningen: „Bei uns hat keiner Angst vor großen Namen“

Als Michael Volz im vergangenen Jahr ankündigte, dass er nach der Saison 2025/2026 das Projekt bei der Holzheimer SG beenden würde, war klar, dass bei dem Oberligisten aus Neuss eine neue Zeitrechnung beginnt. Denn Volz war nicht nur Abteilungsleiter, er brachte sich auch als Großsponsor ein. Daraus folgte, dass die Holzheimer bei der Kaderplanung für die neue Spielzeit den Gürtel würden enger schnallen müssen.
Bekanntlich mündete das letztlich in einem XXL-Umbruch – auf und neben dem Platz. Nur sieben Spieler blieben, 19 überwiegend junge und entwicklungsfähige Akteure kamen neu hinzu. Und auch auf der Trainerposition entschieden sich die Holzheimer, auf ein unverbrauchtes Gesicht zu setzen. Der 36-jährige Sven van Beuningen hat am 1. Juli seine erste Station als Cheftrainer im Seniorenfußball angetreten.
„Es ist ein großer Glücksfall für mich, dass ich mit meiner geringen Erfahrung so eine Chance erhalte. Das weiß ich zu schätzen und dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Sven van Beuningen. Er hat die Nachfolge von Jesco Neumann angetreten, der die Mannschaft mit seinem Trainerteam nicht nur in die Oberliga führte, sondern auch nach ewig langer Zitterpartie dort hielt. Als Neumann dann im Laufe der Rückrunde intern kommunizierte, dass er wegen fehlender Perspektiven nicht weitermachen würde, fiel die Wahl bei der Suche nach einem neuen Coach dann irgendwann auf den gebürtigen Düsseldorfer, der in seiner Heimatstadt bei der Polizei arbeitet. Übrigens ist der Hauptkommissar in der Abteilung für Sondereinsätze auch regelmäßig bei Spielen der Fortuna im Einsatz.
Maßgeblich an seiner Verpflichtung beteiligt war im April der damals noch designierte und inzwischen offiziell gewählte Abteilungsleiter Udo Wanneck. „Der Plan ist, mit jungen Wilden und einem jungen Trainer den Neuaufbau zu stemmen“, erklärte Wanneck damals. Warum die Wahl ausgerechnet auf ihn fiel, der damals noch seinen ersten Cheftrainerposten in der C-Jugend des Wuppertaler SV innehatte, weiß Sven van Beuningen selber nicht so genau. „Ich vermute, dass mich Udo Wanneck auf dem Radar hatte, weil ich mit seinem Sohn zusammen die B-Lizenz gemacht habe“, erklärt der 36-Jährige. Da konnte es auch nicht überraschen, dass Stephan Wanneck sich in der Folge entschied, seine Karriere bei der DJK Gnadental zu beenden und Teil des Trainerteams der HSG zu werden.
Für Sven van Beuningen war schon während seiner aktiven Karriere als Stürmer klar, dass er irgendwann die sportliche Verantwortung für eine Mannschaft übernehmen möchte. „Ich hatte Trainer, von denen konnte ich mir viel abgucken, von anderen habe ich das besser nicht getan“, erklärt der Düsseldorfer und ergänzt: „So kann ich versuchen, meine eigene Vorstellung von Fußball umzusetzen und eine Mannschaft zu formen.“ Konkreter wurden die Pläne, vom Feld an die Seitenlinie zu wechseln, während der schweren Corona-Jahre. Die Chance beim Schopfe packte er dann, als ihn Deniz Top trotz eines Knorpelschadens im Sprungelenk als Spieler zum Landesligisten SG Unterrath holen wollte, er aber letztlich sein Co-Trainer wurde. Inzwischen hat Sven van Beuningen richtig Blut geleckt: „Als Spieler hat mein Talent nie gereicht, um über die Landesliga hinaus zu kommen. Als Trainer soll es möglichst höher hinausgehen.“
Dass das direkt beim ersten Engagement als Chefcoach im Seniorenfußball geklappt hat, darauf bildet sich der 36-Jährige allerdings nichts ein. Dafür weiß er zu gut, wie das Geschäft laufen kann. „Wenn ich sechs Spiele am Stück mit der Mannschaft verliere, kann ich ganz schnell wieder weg sein. Ich bin aber positiv gestimmt, dass ich hier mit der Mannschaft unsere Spielidee umsetzen und viel Erfahrung sammeln kann“, sagt Sven van Beuningen. Er ist Verfechter eines offensiven, möglichst attraktiven Ansatzes, der mit viel Laufeinsatz daherkommt. Viel Wert legt er auch auf das Spiel ohne Ball und das Verteidigen ist für ihn eine Angelegenheit, die alle Mannschaftsteile betrifft. Zudem setzt der 36-Jährige auch auf eine gewisse Flexibilität: „Natürlich wollen wir unsere Spielidee durchsetzen. Aber es wird auch Spiele geben, in denen wir mal die Brechstange auspacken oder tiefer verteidigen müssen.“
Seit Anfang Juli arbeitet van Beuningen nun mit seinem neu zusammengestellten Kader an der Umsetzung. Und er ist von seinen Spielern absolut überzeugt, bei vielen Neuverpflichtungen war er ab Mitte April auch schon beteiligt. „Gerade in der Offensive sind wir fantastisch besetzt, haben fünf, sechs Positionen doppelt besetzt. Und das mit Spielern, die technisch und körperlich unterschiedliche Stärken einbringen können“, weiß der neue Coach zu berichten. Auch in die Defensivakteure hat er volles Vertrauen. Was allerdings noch nicht so gut klappt, ist das Zusammenspiel der einzelnen Mannschaftsteile beim Toreverhindern.
In den bisherigen Testspielen gab es jede Menge Gegentreffer, der eigene Kasten blieb nie ganz sauber. Im letzten Test am Sonntag daheim gegen den Bezirksligisten MSV Düsseldorf geriet die HSG sogar 0:2 in Rückstand, ehe sie in Hälfte zwei noch zum 2:2 ausgleichen konnte. „Da müssen wir uns verbessern. Aber das betrifft nicht nur die Abwehr, sonderndie ganze Mannschaft. Das müssen die Spieler verstehen“, betont van Beuningen. Viel Zeit ist allerdings nicht mehr. Zuerst steht am Samstag im Niederrheinpokal das prestigeträchtige Lokalduell beim Landesligisten SC Kapellen an, in der Woche darauf kommt zum Ligastart der KFC Uerdingen.
Eines der vielen Schwergewichte der Liga in der neuen Saison, neben den Regionalliga-Absteigern Fortuna Düsseldorf II, Wuppertaler SV und SSVg Velbert. Doch Bange machen gilt für den neuen HSG-Coach nicht. „Bei uns hat keiner Angst vor großen Namen“, sagt er und ist überzeugt, dass seine Mannschaft als Underdog für eine Überraschung gut ist: „Wenn wir auf dem Platz unseren Weg finden, dann werden wir nicht gegen den Abstieg spielen.“