Sven van Beuningen: „Bei uns hat keiner Angst vor großen Namen“ Seit dem 1. Juli ist Sven van Beuningen offiziell der neue Coach des Oberligisten Holzheimer SG. Der 36-Jährige ist noch ein unbeschriebenes Blatt im Trainergeschäft, hat aber mit dem Umbruch bei den Holzheimern eine Mammutaufgabe vor sich. von RP / David Beineke · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

In der Mitte: Sven van Beuningen. – Foto: Hubert Wilschrey

Als Michael Volz im vergangenen Jahr ankündigte, dass er nach der Saison 2025/2026 das Projekt bei der Holzheimer SG beenden würde, war klar, dass bei dem Oberligisten aus Neuss eine neue Zeitrechnung beginnt. Denn Volz war nicht nur Abteilungsleiter, er brachte sich auch als Großsponsor ein. Daraus folgte, dass die Holzheimer bei der Kaderplanung für die neue Spielzeit den Gürtel würden enger schnallen müssen.

Bekanntlich mündete das letztlich in einem XXL-Umbruch – auf und neben dem Platz. Nur sieben Spieler blieben, 19 überwiegend junge und entwicklungsfähige Akteure kamen neu hinzu. Und auch auf der Trainerposition entschieden sich die Holzheimer, auf ein unverbrauchtes Gesicht zu setzen. Der 36-jährige Sven van Beuningen hat am 1. Juli seine erste Station als Cheftrainer im Seniorenfußball angetreten. „Es ist ein großer Glücksfall für mich, dass ich mit meiner geringen Erfahrung so eine Chance erhalte. Das weiß ich zu schätzen und dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Sven van Beuningen. Er hat die Nachfolge von Jesco Neumann angetreten, der die Mannschaft mit seinem Trainerteam nicht nur in die Oberliga führte, sondern auch nach ewig langer Zitterpartie dort hielt. Als Neumann dann im Laufe der Rückrunde intern kommunizierte, dass er wegen fehlender Perspektiven nicht weitermachen würde, fiel die Wahl bei der Suche nach einem neuen Coach dann irgendwann auf den gebürtigen Düsseldorfer, der in seiner Heimatstadt bei der Polizei arbeitet. Übrigens ist der Hauptkommissar in der Abteilung für Sondereinsätze auch regelmäßig bei Spielen der Fortuna im Einsatz.

Maßgeblich an seiner Verpflichtung beteiligt war im April der damals noch designierte und inzwischen offiziell gewählte Abteilungsleiter Udo Wanneck. „Der Plan ist, mit jungen Wilden und einem jungen Trainer den Neuaufbau zu stemmen“, erklärte Wanneck damals. Warum die Wahl ausgerechnet auf ihn fiel, der damals noch seinen ersten Cheftrainerposten in der C-Jugend des Wuppertaler SV innehatte, weiß Sven van Beuningen selber nicht so genau. „Ich vermute, dass mich Udo Wanneck auf dem Radar hatte, weil ich mit seinem Sohn zusammen die B-Lizenz gemacht habe“, erklärt der 36-Jährige. Da konnte es auch nicht überraschen, dass Stephan Wanneck sich in der Folge entschied, seine Karriere bei der DJK Gnadental zu beenden und Teil des Trainerteams der HSG zu werden. Für Sven van Beuningen war schon während seiner aktiven Karriere als Stürmer klar, dass er irgendwann die sportliche Verantwortung für eine Mannschaft übernehmen möchte. „Ich hatte Trainer, von denen konnte ich mir viel abgucken, von anderen habe ich das besser nicht getan“, erklärt der Düsseldorfer und ergänzt: „So kann ich versuchen, meine eigene Vorstellung von Fußball umzusetzen und eine Mannschaft zu formen.“ Konkreter wurden die Pläne, vom Feld an die Seitenlinie zu wechseln, während der schweren Corona-Jahre. Die Chance beim Schopfe packte er dann, als ihn Deniz Top trotz eines Knorpelschadens im Sprungelenk als Spieler zum Landesligisten SG Unterrath holen wollte, er aber letztlich sein Co-Trainer wurde. Inzwischen hat Sven van Beuningen richtig Blut geleckt: „Als Spieler hat mein Talent nie gereicht, um über die Landesliga hinaus zu kommen. Als Trainer soll es möglichst höher hinausgehen.“