Sven Sohn übernimmt das Ruder beim FC Hansa Schwanewede Aschwardener Aufstiegscoach übernimmt Kreisligisten von FuPa Lüneburg · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harneit

Beim Kreisligisten FC Hansa Schwanewede sind die Weichen für die Zukunft gestellt. Nachdem der Verein bereits zuvor eine einvernehmliche Trennung vom aktuellen Trainerduo Jerome Schröder und André Kuhnt zum Saisonende verkündet hatte, konnte nun zeitnah die Nachfolge geklärt werden: Sven Sohn wird ab der kommenden Spielzeit 2026/27 die sportliche Verantwortung für die 1. Herren übernehmen.

Mit der Verpflichtung von Sven Sohn gewinnt der FC Hansa einen Trainer, der in der Region bestens vernetzt ist und über einen exzellenten Ruf verfügt. Sohn, der bis zum vergangenen Winter den Bezirksligisten SV Aschwarden betreute, zeichnete sich dort durch eine langfristige und konstante Arbeit aus, die im Sommer 2025 mit dem Aufstieg in die Bezirksliga gekrönt wurde. Im Winter folgte dann die Trennung zwischen dem SV Aschwarden und seinem Aufsteigstrainer. Aufgrund seiner fundierten Kenntnisse im Osterholzer Fußball gilt er als Wunschlösung für das ambitionierte Projekt in Schwanewede.