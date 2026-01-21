Sven Seifert verstärkt TuS Langerwehe II als Co-Trainer

Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen beim TuS 08 Langerwehe weiter auf Hochtouren. Nun ist auch die vakante Co-Trainer-Position bei der zweiten Mannschaft besetzt.

Hinter den Kulissen treibt der TuS 08 Langerwehe die Planungen für die Saison 2026/27 konsequent voran. Ein wichtiger Baustein dabei war die Besetzung der Co-Trainer-Position bei der zweiten Mannschaft – diese Aufgabe übernimmt ab Sommer Sven Seifert, der künftig an der Seite von Cheftrainer Andreas Semrau arbeiten wird.

Der 46-Jährige befindet sich aktuell in den letzten Zügen seiner aktiven Laufbahn, wollte dem Fußball jedoch auch über den Sommer hinaus verbunden bleiben. Mit Seifert gewinnt die zweite Mannschaft einen äußerst erfahrenen Akteur für den Trainerstab: In seiner aktiven Zeit war er unter anderem für Wenau und Burgwart in der Bezirksliga im Einsatz und feierte dabei drei Aufstiege in die Landesliga.