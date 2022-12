Sven Schützek wird neuer Trainer der SpVgg Sterkrade-Nord Es ist perfekt: Der 45-Jährige, der zuletzt bei der SV Hönnepel-Niedermörmter aktiv war, übernimmt beim abstiegsgefährdeten Landesligisten. Das Ziel ist der Klassenerhalt.

In den vergangenen Wochen musste Georg Mewes, Sportlicher Leiter des Landesligisten SpVgg Sterkrade-Nord, zahlreiche Gespräche mit Trainern führen. Am Donnerstagabend gab der Vorstand grünes Licht für die Verpflichtung von Coach Sven Schützek.

Sven Schützek wird beim Landesligisten SpVgg Sterkrade-Nord Nachfolger des vor wenigen Wochen zurückgetretenen Dennis Charlier. Der 45-Jährige trat vor ziemlich genau einem Jahr beim Ligakonkurrenten SV Hönnepel-Niedermörmter zurück, als die sportliche Lage aussichtslos war. Der Coach, der in der Vergangenheit bei TuS Fichte Lintfort Erfolge feierte, ist auch deshalb eine naheliegende Option, weil er unter Georg Mewes auch bereits Co-Trainer beim GSV Moers sowie bei der SV Hö.-Nie. war. Gemeinsam schaffte man vor Jahren den Sprung in die Oberliga. Zuletzt hatten sich gleich mehrere Übungsleiter den Klubverantwortlichen vorgestellt, doch das Konzept von Sven Schützek überzeugte.

"Diese Aufgabe ist sicherlich kein Himmelfahrtskommando. Die Mannschaft ist gut genug, um den Klassenerhalt zu schaffen. Die Truppe ist gut zusammengestellt, Qualität ist reichlich vorhanden. Fußball spielen können die alle. Nun braucht es jemanden, der viel Wert auf Disziplin legt, der die Jungs auch mal etwas härter anpackt", sagt Mewes. Genau diese Rolle soll nun Sven Schützek übernehmen. Das passt: Immerhin sagt man dem Übungsleiter nach, großen Wert auf Disziplin und mannschaftliche Geschlossenheit zu legen.

Die nächste Liga-Partie nach der Winterpause steht am Sonntag, 26. Februar, auf dem Programm. Dann geht es vor heimischem Publikum gegen den direkten Konkurrenten TSV Wachtendonk-Wankum. Der Trainingsauftakt an der Lütticher Straße steigt am 10. Januar. Freilich soll dann bereits Sven Schützek an der Seitenlinie stehen.