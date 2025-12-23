Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
– Foto: Thies Meyer
Sven Schostak wird neuer Coach beim TSV Gnarrenburg
Die Suche ist erfolgreich beendet – unser neuer Trainer für die Saison 26/27 heißt Sven „Schossi“ Schostak. Nachdem Jannis Lemmermann den Verantwortlichen bereits früh mitgeteilt hatte, zur kommenden Saison seine Tätigkeit beenden zu wollen, begann die Suche nach einem neuen, geeigneten Kandidaten für seine Nachfolge.
Mit Sven Schostak haben wir nun eine richtig tolle Lösung gefunden, das betonten die Obmänner Dieter Lemmermann und Fabian Tietjen: „Mit Schossi gewinnen wir ein echtes TSV-Urgestein zurück und ergreifen damit eine einmalige Chance einem Eigengewächs die Möglichkeit zu geben eine spannende Mannschaft weiter in der Entwicklung voran zu treiben. Schossi kennt bereits einen Großteil des Teams, weil er mit vielen noch zusammenspielte. Nach der Saison 22/23 beendete er dann seine aktive Karriere und legte eine Pause ein. Wir sind froh, dass er nun mit etwas Abstand den Weg zurückgefunden hat und seine ersten Erfahrungen als Trainer im Herrenbereich nun bei uns sammeln wird!“
Schostak dazu „Ich freue mich riesig über das Vertrauen der Verantwortlichen und habe richtig Lust auf die neue Aufgabe! Ich möchte bei den Jungs neue Impulse setzen, aber auch daran anknüpfen was bereits gut läuft. Die Zeit bis zum Sommer werde ich nun nutzen um mich gut vorzubereiten. Dann werde ich mit voller Energie und Leidenschaft an meine neue Aufgabe herangehen. Bis dahin liegt der Fokus natürlich auf dieser Saison und der guten Arbeit die Jannis gerade macht.“
Schossi war zuvor 17 Jahre als Spieler aktiv, ausschließlich beim TSV. Davon trug er 10 Jahre die Kapitänsbinde.
Aktuell belegt das Team in der 1. Kreisklasse Nord den 3. Tabellenplatz. Ebenfalls ist man noch im Kreispokal vertreten. Dort trifft man im Achtelfinale auf den Kreisligisten TuS Zeven.