Sven Schostak wird neuer Coach beim TSV Gnarrenburg

Mit Sven Schostak haben wir nun eine richtig tolle Lösung gefunden, das betonten die Obmänner Dieter Lemmermann und Fabian Tietjen: „Mit Schossi gewinnen wir ein echtes TSV-Urgestein zurück und ergreifen damit eine einmalige Chance einem Eigengewächs die Möglichkeit zu geben eine spannende Mannschaft weiter in der Entwicklung voran zu treiben. Schossi kennt bereits einen Großteil des Teams, weil er mit vielen noch zusammenspielte. Nach der Saison 22/23 beendete er dann seine aktive Karriere und legte eine Pause ein. Wir sind froh, dass er nun mit etwas Abstand den Weg zurückgefunden hat und seine ersten Erfahrungen als Trainer im Herrenbereich nun bei uns sammeln wird!“