Sven Schostak übernimmt Traineramt beim TSV Gnarrenburg!

Nachdem Trainer Jannis Lemmermann den Verantwortlichen frühzeitig mitgeteilt hatte, seine Tätigkeit zum Ende der laufenden Spielzeit zu beenden, machte sich der Verein auf die Suche nach einem Nachfolger. Nun ist diese abgeschlossen. Der neue Mann an der Seitenlinie heißt Sven „Schossi“ Schostak.

Die Fußballobmänner Dieter Lemmermann und Fabian Tietjen zeigen sich sehr zufrieden mit der Lösung: „Mit Schossi gewinnen wir ein echtes TSV-Urgestein zurück und ergreifen damit eine einmalige Chance, einem Eigengewächs die Möglichkeit zu geben, eine spannende Mannschaft weiter in der Entwicklung voranzutreiben. Schossi kennt bereits einen Großteil des Teams, weil er mit vielen noch zusammenspielte. Nach der Saison 22/23 beendete er dann seine aktive Karriere und legte eine Pause ein. Wir sind froh, dass er nun mit etwas Abstand den Weg zurückgefunden hat und seine ersten Erfahrungen als Trainer im Herrenbereich nun bei uns sammeln wird!“ so der Verein via Facebook

Auch Schostak selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich riesig über das Vertrauen der Verantwortlichen und habe richtig Lust auf die neue Aufgabe! Ich möchte bei den Jungs neue Impulse setzen, aber auch daran anknüpfen, was bereits gut läuft. Die Zeit bis zum Sommer werde ich nun nutzen, um mich gut vorzubereiten. Dann werde ich mit voller Energie und Leidenschaft an meine neue Aufgabe herangehen. Bis dahin liegt der Fokus natürlich auf dieser Saison und der guten Arbeit, die Jannis gerade macht.“ Zitierte der Verein ebenfalls über Facebook.