Sven Schneppel wird Trainer beim HafenCity FC

Der HafenCity FC hat Grund zum Feiern: Als Tabellendritter der Kreisklasse 4 hat der junge Klub den Aufstieg in die Kreisliga geschafft. Doch nicht nur sportlich geht es bergauf. Mit der Verpflichtung von Sven Schneppel als neuem Cheftrainer setzen die Verantwortlichen ein deutliches Ausrufezeichen in Richtung sportlicher Kontinuität und Ambition.

Der 51-jährige Schneppel ist in Hamburgs Amateurfußball kein Unbekannter. Als Spieler unter anderem für Altona 93 in der damaligen 3. Liga aktiv, machte er sich vor allem an der Seitenlinie einen Namen. Seine Trainerstationen reichen von Oberliga-Herausforderungen bis hin zur Regionalliga A-Jugend. Besonders in Erinnerung geblieben ist seine Zeit beim VfL Lohbrügge, wo er nicht nur als Trainer, sondern auch als Sportdirektor tätig war, mit eindrucksvollen Bilanzen und einer klaren Philosophie.

„Ich habe wieder richtig Lust bekommen“