Sven Mislintat: "Wir können uns eine Oberligamannschaft leisten"

Fortuna-Sportvorstand Sven Mislintat. – Foto: IMAGO IMAGES

Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Weil die Profimannschaft künftig drittklassig spielt, muss die U23 des Vereins aus der Regionalliga West zwangsabsteigen. In der kommenden Saison wird Fortuna Düsseldorf II damit in der Oberliga Niederrhein antreten - und dort automatisch zu den prominentesten Mannschaften der Liga zählen.

„Wir können uns eine Oberligamannschaft leisten, müssen aber Einsparungen vornehmen. Das NLZ und der Frauenfußball bleiben wichtige Eckpfeiler. Grundsätzlich wollen wir so viele Mitarbeiter wie möglich behalten. Unser Plan ist es, bei der U23 in der aktuellen Konstellation weiterzumachen, aber wir müssen auch abwarten, welche Ambitionen Jens Langeneke hat“, erklärte Mislintat den Vereinsmedien.

Sportlich ist der Abstieg der U23 besonders bitter, weil er nicht aus der eigenen Tabellenlage heraus entstanden ist, sondern durch die Ligazugehörigkeit der Profimannschaft ausgelöst wurde. Strukturell stellt sich nun die Frage, wie Fortuna den Unterbau in einer wirtschaftlich deutlich schwierigeren Gesamtsituation aufstellen kann. Dazu hat sich Sportvorstand Sven Mislintat in den Vereinsmedien geäußert.

Eine wichtige Rolle spielt dabei Jens Langeneke. Der frühere Fortuna-Profi ist seit Jahren eng mit dem Verein verbunden und hat die U23 in der Regionalliga betreut. Nach dem Zwangsabstieg stellt sich nun die Frage, ob er auch den Weg in die Oberliga mitgeht. Mislintat formuliert das bewusst offen, wenn er darauf verweist, dass man „abwarten“ müsse, welche Ambitionen Langeneke habe.

Damit ist die Grundlinie klar: Fortuna will die U23 nicht infrage stellen, muss aber nach dem Absturz der Profis genauer rechnen. Die zweite Mannschaft soll als wichtiger Baustein der Nachwuchsarbeit erhalten bleiben, auch wenn sich die Rahmenbedingungen durch den Gang in die Oberliga verändern.

Für Fortuna wäre ein Verbleib Langenekes ein starkes Zeichen, da der Ex-Profi auch schon in der Jugend gezeigt hat, wie stark er Talente formen und fördern kann. Gerade in einer Phase, in der die Profis einen massiven Umbruch vor sich haben und die U23 unfreiwillig eine Liga tiefer antreten muss, kann ein Trainer mit Vereinskenntnis und Erfahrung im Übergangsbereich wertvoll sein. Gleichzeitig ist nachvollziehbar, dass Langeneke seine eigene Perspektive prüfen wird. Eine U23 in der Oberliga ist sportlich eine andere Bühne als eine zweite Mannschaft in der Regionalliga West.

Fortuna II: Weiter der wichtige Schritte für Talente

Für die Oberliga Niederrhein wäre Fortuna II jedenfalls ein besonderer Zugang. Gemeinsam mit dem Wuppertaler SV und der SSVg Velbert kommt die Düsseldorfer U23 aus der Regionalliga herunter. Dadurch verändert sich nicht nur die Zusammensetzung der Liga, sondern auch die sportliche Erwartungshaltung. Eine zweite Mannschaft eines Drittligisten wird in der Oberliga zwar nicht automatisch durchmarschieren, bringt aber strukturell und ausbildungstechnisch besondere Voraussetzungen mit.

Genau deshalb ist die Aussage Mislintats zur „aktuellen Konstellation“ interessant. Sie deutet darauf hin, dass Fortuna die U23 weiter als Entwicklungsmannschaft begreift und nicht als Bereich, der nach dem Abstieg radikal zusammengestrichen werden soll. Gleichzeitig werden Einsparungen unvermeidbar sein, weil der gesamte Verein nach dem Absturz in die 3. Liga wirtschaftlich anders planen muss.

Für den Niederrhein hat die neue Lage schon jetzt erhebliche Folgen. Durch den Zwangsabstieg von Fortuna II steigen in der Oberliga vier Mannschaften ab, Rang 15 wird zum Abstiegsplatz. Auch die Landesliga und der vermehrte Aufstieg aus den Kreisligen sind betroffen. Für Fortuna selbst geht es nun aber zunächst darum, die eigene Struktur zu stabilisieren.

Die Botschaft aus Düsseldorf lautet deshalb: Die U23 soll bleiben, das Nachwuchsleistungszentrum bleibt wichtig, und auch der Frauenfußball soll weiter ein Eckpfeiler sein. Dennoch beginnt bei Fortuna nach dem doppelten Abstieg ein Sommer, in dem jede Entscheidung genau abgewogen werden muss. Die Zukunft der U23 ist gesichert - wie sie personell und sportlich konkret aussieht, hängt nun auch von Jens Langeneke und den notwendigen Sparmaßnahmen ab.

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