Sven Martens kehrt zum TSV Karlshöfen zurück

– Foto: Guido Specht

Der TSV Karlshöfen kann zur kommenden Saison auf einen Rückkehrer bauen: Sven Martens kehrt zur 1. Herren der Kleeblätter zurück. Das verkündete der Verein via Instagram.

Eigentlich hatte der Stürmer nach einer Schulterverletzung bereits mit dem Fußball abgeschlossen. Nun entschied sich Martens jedoch für ein Comeback und möchte noch einmal in der Kreisliga angreifen.

Für den TSV Karlshöfen absolvierte Martens bislang 59 Kreisliga-Spiele, in denen ihm 28 Tore und 19 Vorlagen gelangen. Besonders in Erinnerung bleibt dabei die Saison 2023/2024, als der Angreifer in 24 Spielen 16 Treffer erzielte und zusätzlich elf Tore vorbereitete. In jener Spielzeit belegte Karlshöfen den dritten Tabellenplatz.