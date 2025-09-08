Der VfB Bach mit Spielercoach Sven Leppien (links) hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen. – Foto: Felix Schmautz

Sven Leppien: »Selbst Rückschläge werfen uns nicht aus der Bahn« Nach dem 8:4-Spektakel gegen Breitenbrunn: Der VfB Bach hat den unglücklichen Saisonstart längst aus den Kleidern geschüttelt Verlinkte Inhalte Bezirksliga Süd VfB Bach Breitenbrunn

1:0, 1:3, 7:3, Endstand 8:4 – einen verrückten Spielverlauf sahen die Zuschauer am Sonntag beim Match VfB Bach gegen SV Breitenbrunn in der Bezirksliga Süd. Das Zwölf-Tore-Spektakel stellte die übrigen Ergebnisse des Spieltags in den Schatten.

Bachs Spielertrainer Sven Leppien sprach treffend von einem „verrückten Spiel: So ein Spiel habe ich selbst auch noch nicht erlebt“. Nach einer Anfangsphase inklusive Führungstor, „als wir das Spiel eigentlich im Griff hatten“, ging beim Gastgeber die Souveränität komplett flöten. Man fand nicht mehr in die Zweikämpfe. „Ab der 15. Minute waren wir völlig von der Rolle und haben zu Recht drei Gegentore bekommen“, monierte Leppien. Zur Pause führte Underdog Breitenbrunn 3:1. Leppien und sein Trainerpartner Thomas Prinz reagierten in der Halbzeit und nahmen eine taktische Umstellung vor, „damit unsere schnellen Außenspieler noch besser zur Geltung kommen“. Sturmroutinier Dino Mrkic feierte nach einer Verletzungspause sein Comeback, steuerte prompt zwei Tore bei. Später verletzte er sich wieder und musste runter. Gleich sieben Tore schossen die wie entfesselt spielenden Gastgeber nach der Pause.



„Die zweite Halbzeit haben wir völlig verdient mit 7:1 für uns entschieden. Da hat man gesehen, zu was wir in der Lage sind und dass es dann auch funktioniert, wenn alle mitziehen und jeder das macht, was Tom und ich vorgeben“, betont Leppien rückblickend. Er und Prinz übernahmen diesen Sommer die Bacher Mannschaft als gleichberechtigtes Trainerduo: „Wir verstehen uns blind.“









Zweigeteilt muss der bisherige Saisonverlauf beim Ex-Landesligisten betrachtet werden. Dieser offenbarte erst Schatten – den ersten Sieg gab es erst am fünften Spieltag – und seitdem viel, viel mehr Licht. Vier der letzten fünf Spiele wurden gewonnen. Die einzige Niederlage gab es vor einer Woche beim neuen Spitzenreiter SV Wenzenbach (2:3). Ein Punkt wäre da drin gewesen. Leppien beschreibt es so: „Am Anfang haben wir uns einfach nicht belohnt für den ganzen Aufwand, den wir betrieben und immer noch betreiben. Es sind immer 18 bis 20 Spieler im Training. Wir sind extrem fit, die Jungs ziehen super mit.“ Der Fleiß hat sich ausgezahlt: „Das mit dem Belohnen schaffen wir mittlerweile. Selbst Rückschläge wie gegen Breitenbrunn werfen die Mannschaft nicht aus der Bahn.“



Was der 32-Jährige auch betont wissen möchte: „Wir hatten im Sommer einen Umbruch, haben die Mannschaft deutlich verjüngt.“ Dieser Prozess laufe super: „Wir haben Qualität im Kader und auch der Verein steht voll dahinter.“ Speziell mit sportlichem Leiter Uwe Konnerth tauschen sich die Trainer sehr intensiv aus. „Unser Ziel ist klar: eine bessere Saison spielen als letzte Saison (Platz 8, Anm.d.Red.). Alles was dann passiert können wir nicht beeinflussen. Wir betreiben viel Aufwand, gehen jedes Spiel neu an, schauen von Spiel zu Spiel. Wir werden weitermachen und weiter nach oben schauen“, skizziert Sven Leppien, der am liebsten natürlich alle Spiele gewinnen würde.



Ziemlich geknickt dürfte man gestern beim SV Breitenbrunn gewesen sein. Es bleibt dabei: Die Altmühltäler holten ihre zehn Saisonpunkte allesamt zu Hause (3/1/0). In der Fremde bringt man bislang dagegen keinen Fuß auf den Boden (0/0/5 bei 7:23 Toren). Dieses Mal gab man das Spiel leichtfertig aus der Hand. „Was in der zweiten Halbzeit passierte, ist schwer in Worte zu fassen. Ein fraglichen Strafstoß zum Anschlusstreffer hat meine Jungs völlig aus der Bahn geworfen. So darf man sich einfach nicht präsentieren“, bemängelte Florian Reichold.



Personell muss Breitenbrunns Coach derzeit größere Abstriche machen. Drei weitere Ausfälle trugen sorgen, dass man in Bach „nahezu eine komplette und gute Bezirksliga-Mannschaft ersetzen musste“. Reichold schaut aber schon nach vorne: Kommenden Samstag gegen das Spitzenteam TSV Kareth will die Mannschaft wieder ihr Heimgesicht zeigen. „Wir schütteln uns ein paar Mal, bereiten uns auf den nächsten starken Gegner vor und greifen wieder voll an“, verspricht Reichold.