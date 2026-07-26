Sven Katz in den „DFB-Club 100“ aufgenommen

– Foto: Fußballbezirk

Die Nagolder Stadtmeisterschaften in Hochdorf boten den passenden Rahmen für eine besondere Auszeichnung: Sven Katz vom VfL Hochdorf wurde nach dem Gewinn des DFB-Ehrenamtspreises zusätzlich in den exklusiven „DFB-Club 100“ aufgenommen.

Uli Bernhard, stellvertretender Vorsitzender des Fußballbezirks Nordschwarzwald, und Bezirksjugendleiter Rudolf Kittel nahmen die Ehrung vor. Sie überreichten Sven Katz neben der Ehrenplakette zwölf Original-Spielbälle des FIFA World Cups als zusätzliches Geschenk.

In seiner Ansprache würdigte Uli Bernhard die großen Verdienste des Geehrten: Nicht nur der VfL Hochdorf, sondern der gesamte Fußballbezirk Nordschwarzwald könne stolz darauf sein, einen solchen ehrenamtlichen Macher in seinen Reihen zu haben.

Seit mehr als 30 Jahren übernimmt Sven Katz beim VfL Hochdorf Verantwortung in zahlreichen Funktionen. Mit Projekten zur Förderung des jungen Ehrenamts, zur Weiterentwicklung der Vereinsinfrastruktur und zur Stärkung des Frauenfußballs gestaltet er den Verein nachhaltig mit.