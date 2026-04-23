Sven Goronzi kehrt zum FV Lörrach-Brombach zurück

Frühzeitig haben Antonio Ratto und Christian Schmidt von der Sportlichen Leitung des FV Lörrach-Brombach die Weichen für die Spielzeit 2026/2027 gestellt. Neben den personellen Planungen bei den Aktiven hat sich der Landesligist im Bereich der sportlichen Leitung und beim Trainerstab neu aufgestellt. "So konnte mit Fabio Muto der Wunschkandidat für die Position des Cheftrainers verpflichtet werden, der zukünftig von den Co-Trainern Sven Goronzi und David Pinke unterstützt wird", heißt in einer Mitteilung des Vereins.
Muto (36) war bis zum Ende der vergangenen Saison beim FC Wittlingen tätig, beendete sein Engagement im Kandertal nach dem Double aus Bezirksliga-Meisterschaft und Gewinn des Bezirkspokals. Nun wolle er "nach einer schöpferischen Pause seine bisherige erfolgreiche Trainerkarriere beim FVLB fortsetzen. Dabei kann er voll und ganz auf seine beiden Co-Trainer zählen, die sich beim Grüttclub bestens auskennen", so der FVLB weiter.
Während die Verpflichtung von Muto und Pinke bereits seit einigen Wochen in trockenen Tüchern gewesen sei, habe nun auch Goronzi seine Zusage gegeben. Nach Angaben des FVLB werde der 50-Jährige seine Tätigkeit als Torwarttrainer in der Schweiz beim FC Frick aufgeben. Für Goronzi wird es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte sein. Er war bis 2022 über drei Jahre als Co-Trainer von Erkan Aktas beim FVLB tätig, während dieser Zeit gelang dem Verein der Sprung in die Oberliga Baden-Württemberg. Mit Aktas hatte Goronzi zuvor bereits beim SV 08 Laufenburg und im Nachwuchs des FC Aarau zusammengearbeitet.