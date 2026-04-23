Sven Goronzi kehrt zum FV Lörrach-Brombach zurück

Von links: Sportchef Antonio Ratto, Co-Trainer David Pinke, Chefcoach Fabio Muto, Co-Trainer Sven Goronzi und Christian Schmidt aus der sportlichen Leitung und dem FVLB-Präsidium | Foto: FVLB

Frühzeitig haben Antonio Ratto und Christian Schmidt von der Sportlichen Leitung des FV Lörrach-Brombach die Weichen für die Spielzeit 2026/2027 gestellt. Neben den personellen Planungen bei den Aktiven hat sich der Landesligist im Bereich der sportlichen Leitung und beim Trainerstab neu aufgestellt. "So konnte mit Fabio Muto der Wunschkandidat für die Position des Cheftrainers verpflichtet werden, der zukünftig von den Co-Trainern Sven Goronzi und David Pinke unterstützt wird", heißt in einer Mitteilung des Vereins.

Muto (36) war bis zum Ende der vergangenen Saison beim FC Wittlingen tätig, beendete sein Engagement im Kandertal nach dem Double aus Bezirksliga-Meisterschaft und Gewinn des Bezirkspokals. Nun wolle er "nach einer schöpferischen Pause seine bisherige erfolgreiche Trainerkarriere beim FVLB fortsetzen. Dabei kann er voll und ganz auf seine beiden Co-Trainer zählen, die sich beim Grüttclub bestens auskennen", so der FVLB weiter.