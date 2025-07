Sven Firmenich – die gute Seele des TSV Steinbach Haiger

Haiger. Falls es tatsächlich noch Fußballbegeisterte im nördlichen Lahn-Dill-Kreis gibt, die Sven Firmenich nicht persönlich kennen, so haben sie dennoch sicherlich schon einmal seine Stimme gehört – und das nicht eben leise. „Toooooor für unseren TSV Steinbach Haiger“, dröhnt das Organ des 46-Jährigen während der Saison der Fußball-Regionalliga Südwest an jedem zweiten Wochenende unverwechselbar vom Haigerer Haarwasen hinab in die Kernstadt und die benachbarten Ortsteile Flammersbach und Allendorf.