Sven Elsbeck - von der SG Borken zum RSV Borken Der 44-jährige Sven Elsbeck wird im Sommer zu seinem Heimatverein RSV Borken zurückkehren.

Fast zeitgleich hatte der RSV Borken zuvor bekanntgegeben, dass das aktuelle Trainer-Duo Dennis Seeger und Jan Beckmann nach fünf Jahren aus eigenem Antrieb Schluss machen wird. Dass diese Entscheidung nicht leicht fiel, erklärte Beckmann: "Nach im Sommer dann fünf intensiven Jahren wird es sicherlich kein leichter Abschied. Dennoch freue ich mich auf die Zeit danach als Familienvater und Altherren-Spieler. Wer Dennis und mich kennt, weiß, dass wir bis zum Schluss Vollgas geben werden und versuchen das Maximum aus der Saison rauszuholen." Dem stimmt auch Seeger zu, dem vor allem daran gelegen ist, die laufende Saison erfolgreich zu gestalten: "Wir haben die Mannschaft vor fünf Jahren in einer komplizierten Phase mit dem Aufstieg wieder auf Kurs gebracht und wollen jetzt eine in der Bezirksliga etablierte Mannschaft an den neuen Trainer übergeben."



Elsbeck, der vor zehn Jahren bereits den Vorgängerverein RC Borken-Hoxfeld in der Bezirksliga trainiert hat und als Wunschlösung von Abteilungsleiter Klaus Bunse bezeichnet wurde, freut sich auf die Rückkehr: "Zum einem ist es schön wieder nach Hause zu kommen. Mein Sohn spielt in der F-Jugend, da sind auch die kurzen Wege sehr hilfreich. Überzeugt hat mich letztendlich das sportliche Konzept, in dem ich viel Unterstützung spüre. Die Verantwortung auf viele Schultern zu verteilen, gefällt mir. Zudem freue ich mich darauf, dass ich als Burloer meine Ideen zu dem Projekt RSV Borken beitragen kann."

Aktuell steht der RSV Borken in der Bezirksliga 11 nur zwei Punkte vor der Abstiegszone. Das Erreichen des Klassenerhalts wird für Seeger/Beckmann noch eine länger andauernde Aufgabe. Auch Elsbeck muss mit der SG Borken trotz eines Zwischenhochs mit vier Siegen in Folge den Blick nach unten richten.