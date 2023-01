Sven Börstinghaus ist der neue Chef beim SC 09 Erkelenz Bezirksligist SC 09 Erkelenz hat nach einjähriger Vakanz wieder einen Vereinsvorsitzenden: Auf Michael Meyersieck, der zwar nicht formell, aber de facto bereits im Januar 2022 sein Amt niedergelegt hatte, folgt nun Sven Börstinghaus.

Auf der Jahresversammlung des SC 09 wählten 50 Mitglieder den gebürtigen Wickrather zum neuen Vorsitzenden. Sven Börstinghaus ist in der Jugendabteilung des SC 09 schon länger bekannt, spielt doch schon seit der E-Jugend sein Sohn Jan Börstinghaus für die Blau-Weißen (aktuell A-Jugend) und ist zudem auch Trainer der C-Jugend.

Zur neuen Zweiten Vorsitzenden wählten die Mitglieder in der Jahresversammlung Jacqueline Breuer. Bei den beiden Geschäftsführern gab es einen Tausch. Erste Geschäftsführerin in Erkelenz ist nun Birgit Penna, ihr Stellvertreter Michael Kranz, zudem Vorsitzender des Fußballkreises Heinsberg. Schatzmeisterin ist weiterhin Yvonne Wiese, Jugendleiter weiterhin Alexander Bonnes. Das Amt des Sportlichen Leiters teilen sich nun der bisherige Allein-Amtsinhaber Guido Dürbaum und A-Jugend-Coach Oliver Keuter, dessen Mannschaft im Sommer in den Seniorenbereich wechselt.

Trainer Grün verlängert