Sven Bender und Haching: unterschiedliche Zielsetzungen

Gehen mit der SpVgg Unterhaching in ihr erstes Derby: Cheftrainer Sven Bender (r.) und sein Assistent Mark Endres. – Foto: brouczek

Der Cheftrainer verlässt die SpVgg wegen unterschiedlicher Auffassungen über die sportliche Ausrichtung. Co-Trainer Thomas Kasparetti geht ebenfalls – die Zukunft von Marc Endres ist offen.

Dass Cheftrainer Sven Bender bei der SpVgg Unterhaching nur zwei Wochen vor dem Start der neuen Regionalliga-Saison zurücktrat, kam doch sehr überraschend (wir berichteten). Grund seien unterschiedliche Auffassungen über die künftige sportliche Ausrichtung und Zielsetzung des Regionalligisten, erklärt die SpVgg nun ein einer offiziellen Pressemitteilung.

Hier meldet sich erstmals auch Bender selbst zu Wort: „Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, in Haching den nächsten Schritt in meiner Entwicklung als Trainer zu gehen. Ich blicke auf viele besondere Momente zurück, die mir in guter Erinnerung bleiben werden“, erklärte Bender. Der 36-Jährige wünsche der Mannschaft und dem gesamten Verein für die Zukunft viel Erfolg und hoffe, dass die kommenden Herausforderungen erfolgreich gemeistert werden.

Zukunft von Marc Endres ist noch offen

Mit Bender verlässt auch Co-Trainer Thomas Kasparetti den Verein. Wie es für Marc Endres bei der SpVgg weitergeht, ist dagegen noch offen.

Präsident Manfred Schwabl erklärte, die Entscheidung habe den Verein in ihrer Kurzfristigkeit überrascht. Nun werde man versuchen, möglichst schnell einen passenden Nachfolger für die Position des Cheftrainers zu finden. Gleichzeitig würdigte Schwabl die Arbeit Benders: Dieser habe die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und in der vergangenen Saison auf den dritten Platz der Regionalliga geführt. Besonders hob der Präsident dessen Professionalität, Loyalität und die Bereitschaft hervor, den Hachinger Weg trotz schwieriger sportlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen mitzutragen. Umso mehr bedauert der Verein, dass sich die Wege nun trennen.