Sven Bender tritt als Trainer zurück – zwei Wochen vor Saisonstart

Sven Bender ist nicht mehr Trainer der SpVgg Unterhaching. – Foto: Robert Gasser

Der Trainer der SpVgg Unterhaching hat seine Entscheidung der Mannschaft bereits mitgeteilt. Der Verein steht damit gut zwei Wochen vor dem Start der neuen Regionalliga-Saison ohne Trainer da.

Das kommt überraschend: Wie gestern kurz vor Drucklegung dieser Ausgabe durchsickerte, trat Sven Bender als Trainer der SpVgg Unterhaching zurück. Er hat seine Entscheidung der Mannschaft bereits mitgeteilt. Im Endspurt der vergangenen Saison hatte Haching-Boss Manni Schwabl verkündet, dass die Spielvereinigung auf einen möglichen Aufstieg in die 3. Liga verzichtet.

Gut zwei Wochen vor dem Start der neuen Regionalliga-Saison stehen die Unterhachinger somit zunächst ohne Trainer da.