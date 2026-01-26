Sven Bender nach 1:4-Pleite: "Ergebnis hart, inhaltlilch wichtig"

– Foto: mb.presse / Butzhammer

Der Trainer der SpVgg Unterhaching sieht einen guten Grundstock gelegt. Das Ergebnis gegen Sturm Graz II interessiert ihn wenig.

Das erste Drittel der sechswöchigen Vorbereitung der SpVgg Unterhaching ist vorbei und Cheftrainer Sven Bender zeichnete im Rahmen des jüngsten Spiels ein optimistisches Zwischenfazit: „Wir sind am Anfang der Vorbereitung und haben einen guten Grundstock gelegt.“ Vom Ergebnis her ist es hart, inhaltlich war es für uns ein sehr wichtiger und guter Test. Sven Bender

Insgesamt war beim 1:4 am Freitag gegen den österreichischen Zweitligisten SK Sturm Graz II im ersten Test der Vorbereitung im oberösterreichischen Weißkirchen an der Traun allerdings noch viel Luft nach oben zu erkennen. Bei der Niederlage gegen den abstiegsbedrohten Klub aus der Steiermark erzielte Simon Skarlatidis den einzigen Hachinger Treffer. Das deutliche Ergebnis interessierte Bender derweil wenig und der Ex-Nationalspieler. „Vom Ergebnis her ist es hart, inhaltlich war es für uns ein sehr wichtiger und guter Test.“ Haching-Rückkehrer Gibson Adu spielte dabei eine Halbzeit lang. Bis auf Torhüter José Kohler, der den wegen einer Verletzung fehlenden Stammtorwart Erion Avdija vertrat, rotierte Bender auf allen Positionen. Der angeschlagene Stürmer Moritz Müller fehlte ebenso wie der langzeitverletzter Defensivmann Timon Obermeier, der derzeit ein Rehatraining absolviert. Sturm-Talent Jason Eckl war bei den Hachinger Junioren im Einsatz.