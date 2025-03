Sven Bender ist „Wunschkandidat“ – Abstieg würde viele Hachinger Probleme lösen

Nach turbulenten Tagen steht für die SpVgg Unterhaching jetzt definitiv fest: Das Heimspiel gegen Alemannia Aachen wird am Samstag (14 Uhr) im heimischen Uhlsportpark ausgetragen. „Das Sicherheitskonzept hat sich manifestiert“, erklärte Präsident Manfred Schwabl, der in der Schlussphase der laufenden Drittliga-Saison noch einige Ziele verfolgt: „Realistisch gesehen ist der Abstieg kaum mehr abzuwenden, aber wir wollen schon aus Fairnessgründen nichts abschenken und möglichst viele Spiele gewinnen. Am wichtigsten ist das Pokalfinale gegen Illertissen, da geht es schließlich auch um viel Geld“. Rund 210 000 Euro stehen für die Hachinger auf dem Spiel – Geld das dringend benötigt wird, um auch in der neuen Saison eine starkes Team stellen zu können.

