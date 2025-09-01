Sven Bender „einfach froh“ – FC Bayern II mit „richtig guten Szenen“

Die SpVgg Unterhaching eilt in der Regionalliga von Sieg zu Sieg. Der FC Bayern II bleibt dank eines Viererpacks von Anton Heinz oben dran.

München/Unterhaching – Spitzenreiter Haching ist nicht zu bremsen und verschafft sich nach dem deutlichen Sieg im Top-Spiel gegen Verfolger Nürnberg II bereits einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Bayern II besticht diesmal mit Effektivität – allen voran natürlich Viererpacker Anton Heinz.

Der deutliche Hachinger Heimsieg schürte die Hoffnung weiter, dass man in dieser Saison in der Regionalliga vielleicht tatsächlich die erste Geige spielen kann. „Ich bin einfach froh, dass wir es wieder geschafft haben“, meinte Hachings Trainer Sven Bender nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel.

Winkler feierte als Schwabl-Ersatz Comeback – Skarlatidis trifft gegen 1. FC Nürnberg doppelt

Für den verletzten Kapitän Markus Schwabl feierte der Rückkehrer Alexander Winkler ein mehr als solides Comeback. Lediglich in der Anfangsphase wackelten die Hachinger noch ein wenig in der Defensive, doch spätestens nach dem Seitenwechsel erhöhte die Heimelf den Druck und Simon Skarlatidis avancierte zum Matchwinner. Der Mittelfeldroutinier schnürte einen Doppelpack (74. und 85./Elfmeter) und war neben Interims-Kapitän Manuel Stiefler in der Abwehr erneut der absolute Ankerspieler für die ansonsten so jungen Hachinger.

In der Schlussminute brachte der laufstarke Cornelius Pfeiffer mit dem 3:0 die Vorentscheidung. Mit diesem Erfolg festigte die SpVgg, die am Dienstag im Toto-Pokal-Achtelfinale beim Bayernligisten SV Erlbach antritt, nicht nur die Tabellenführung. Die Hachinger machen sich auch zunehmend interessant für den ein oder anderen vertragslosen Spieler, der gegen Nürnberg bereits auf der Tribüne zu sehen war.

„Es war eine souveräne Vorstellung mit richtig guten Szenen von uns.“

Holger Seitz