Sven Bellinghausen: Auswärtssieg beim Fast-Verein Bezirksliga, Staffel 1: Eigentlich hatte sich Trainer Sven Bellinghausen schon für einen Wechsel zum TuS Marialinden entschieden, entschied sich aber um und trainiert seit dieser Saison die SpVg. Köln-Flittard. Jetzt besiegte er seinen Fast-Verein.

Dass Sven Bellinghausen bei der Begegnung des TuS Marialinden gegen die SpVg. Köln-Flittard an der Seitenlinie stehen würde, war bereits im Februar klar. Dass er dann nicht Marialinden, sondern Flittard trainieren wird, steht indes noch nicht so lange fest. Bellinghausen hatte dem TuS bereits zugesagt - entschied sich einige Wochen vor Ende der vergangenen Saison aber um.

Und auch Bellinghausen war sich im Klaren darüber, dass der Vorgang nicht komplett sauber war. "Im Endeffekt haben wir Wortbruch begangen, anders kann man es nicht sagen. Es ist keine schöne Geschichte", gab Bellinghausen gegenüber FuPa Mittelrhein im Mai zu. Der neue Flittard-Coach entschied sich letztlich für seinen Ex-Klub, bei dem er schon sowohl als Spieler, als auch als Trainer aktiv war.

Sieg beim Fast-Verein

Sportlich läuft es seit Saisonbeginn bei den Kölnern. Flittard ging als deutlicher Tabellenführer in die Begegnung gegen Marialinden am neunten Spieltag und setzte alles daran, dass es dabei blieb: Leon Zirpel brachte die Gäste nach nur neun Minuten in Führung. Fabian Brockmeyer sorgte mit seinem sechsten Saisontor für das 2:0 (65.). Marialinden mit Trainer Maik Alzer machte es durch einen Treffer von Luke Roggendorf in der 84. Minute zwar nochmal spannend - zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr. Flittard gewann die achte Partie der Spielzeit und steht mit fünf Punkten Vorsprung vor dem FC Zündorf an der Tabellenspitze. Der TuS ist mit elf Punkten aktuell Zwölfter.