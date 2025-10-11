SVE2 zum ersten Mal in der Favoritenrolle

Am neunten Spieltag reist die Reserve des SVE zur Auswärtsbegegnung nach Rumbach wo „Die Zwätt“ des TuS Rumbach als Gegner schon wartet. Tabellarisch schlüpft der SVE erstmals in die Favoritenrolle, denn die Gastgeber haben bisher alle Spiele verloren und zieren somit mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von 10:26 das Tabellenende. Doch da lauert die große Gefahr. Der Gastgeber möchte natürlich mit aller Macht den ersten Saisonsieg einfahren. Bester Torschütze ist mit 3 Treffern Raphael Burkhart. Beim SVE sieht die Lage anders aus, der 2:1-Sieg am Donnerstag gegen den Tabellendritten FC Dahn hat gehörig Selbstbewusstsein eingebracht und der Durst nach weiteren Erfolgen ist groß.