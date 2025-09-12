 2025-09-10T07:23:22.987Z

Spielbericht

SVE2 will weiter für Furore sorgen

Verlinkte Inhalte

CK Pirm-Zw. Ost
Polizei SVP
Erlenbrunn II

5. Spieltag der C- Klasse PS/ZW Ost, die zweite Mannschaft des SVE empfängt im # StadionamBrett den Pirmasenser Sportverein. Die Gäste aus dem Mordloch konnten in den ersten vier Spielen nur einen Sieg einfahren.

So., 14.09.2025, 12:45 Uhr
SV Erlenbrunn
SV ErlenbrunnErlenbrunn II
Polizei SV Pirmasens
Polizei SV PirmasensPolizei SVP
12:45

Aus diesem Grund will man in Erlenbrunn unbedingt zählbares mit nach Hause nehmen. Ganz anders sieht es beim SVE aus, ohne große Erwartungen gestartet liegt die Mannschaft mit zwei Siegen bisher voll im Soll und ist für die Begegnung tabellarisch sogar leicht favorisiert. Der bisherige fünfte Tabellenplatz sieht gut aus und soll mit weiteren Erfolgen behauptet werden.

Aufrufe: 012.9.2025, 14:57 Uhr
Alexander RockAutor