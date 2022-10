SVE-Zweite spielt am Fröhnerhof SV Elversberg: Auch beim FCK wichtige Punkte gegen den Abstieg holen

Die Zweite der SV Elversberg tritt am Samstag ab 15.30 Uhr auf dem Fröhnerhof in Mehlingen (Werner-Liebrich-Str.) als Gast bei der Zweiten des 1. FC Kaiserslautern an.

Die U21 der SV Elversberg tritt im ersten Rückrunden-Spiel in der RPS-Oberliga

an diesem Samstag, 15. Oktober, beim 1. FC Kaiserslautern II an, Spielbeginn auf dem Fröhnerhof in Mehlingen (Werner-Liebrich-Str.) ist um 15.30 Uhr. „Wir kennen den Gegner und wissen, dass er fußballerisch sehr gut nach vorne spielt und viel Tempo über die Außenbahnen

hat“, sagt U21-Trainer Daniel Demmerle, dessen Mannschaft im Hinspiel ein

1:1-Unentschieden erspielen konnte.

Kaiserslautern ist in der bisherigen Saison durchaus auf Kurs und liegt nach

zehn Spieltagen mit 16 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Die U21 der SVE

musste zuletzt zwar zwei Niederlagen in Folge einstecken, bleibt aber

optimistisch und fokussiert, zumal sich die krankheitsbedingt angespannte

Personalsituation langsam noch mal bessert. „Die Jungs sind hungrig und heiß.

Sie können und wollen rennen, gerade über die Außenpositionen konnten wir

zuletzt auch ordentliche Konter setzen“, sagt Demmerle: „Dementsprechend

wollen wir auch mit breiter Brust in das Spiel gegen Kaiserslautern gehen,

wieder mehr nach vorne spielen und zum Torerfolg kommen, damit wir aus

dem Auswärtsspiel etwas mitnehmen.“