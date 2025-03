SVE zu Gast beim Tabellenführer

Für die SV Elversberg geht es zum Tabellenführer der 2. Bundesliga, zum einzigen Team, das in der aktuellen Saison 2024/2025 zuhause noch ungeschlagen ist. An diesem Freitagabend, 28. März, ist die SV Elversberg beim Hamburger SV zu Gast. Das Topspiel im Volksparkstadion wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Auch ohne diesen Blick auf die Tabelle und Statistiken ist die Vorfreude auf die Partie beim HSV enorm, wie SVE-Trainer Horst Steffen sagt. „Der Hamburger SV ist ein Aufstiegsfavorit, gegen den wir uns wieder messen können und uns sehr darauf freuen. Für mich ist es weiterhin keine Selbstverständlichkeit, gegen Gegner wie diesen und in solchen Stadien zu spielen. Es ist ein Geschenk für uns alle, mit der Möglichkeit zu zeigen, was wir draufhaben.“

Nach der Länderspielpause sind auch die Spieler, die mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren, ohne größere Blessuren nach Elversberg zurückgekehrt – und werden nach aktuellem Stand am Freitagabend in Hamburg dabei sein. „Die Spannung und die Vorfreude sind hoch bei den Jungs, es wird ein interessantes Spiel“, sagt Horst Steffen: „Hamburg steht nicht umsonst da oben. Sie haben gute Jungs und eine hohe Qualität im Kader. Mit der stärksten Offensive ist auch klar, was auf uns zukommen wird und was wir verteidigen dürfen. Ich stelle mich darauf ein, dass der HSV sehr selbstbewusst auftreten wird, aber genauso selbstbewusst wollen auch wir dorthin fahren und auftreten. Das ist das Ziel.“