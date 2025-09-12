SVE will Serie ausbauen - SV Esterwegen empfängt Erika/Altenberge

Heute Abend um 20:00 Uhr steht für den SV Esterwegen der nächste Spieltag in der Kreisliga Nord/Mitte an. Gegner ist die Mannschaft aus Erika/Altenberge, die ins Waldstadion reist.
Die Begegnungen aus der letzten Saison versprechen ein interessantes Duell: Während der SVE sein Heimspiel mit 2:1 gewinnen konnte, endete das Hinspiel in Erika mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Teams kennen sich also gut und haben schon für enge Partien gesorgt.
Auch die aktuelle Tabellensituation verspricht Spannung:
SV Esterwegen: Platz 2 mit 10 Punkten aus 4 Spielen und einer Tordifferenz von 11:6
Erika/Altenberge: Platz 7 mit 7 Punkten aus 5 Spielen und einer Tordifferenz von 6:7
Unter dem Flutlicht des Waldstadions will der SV Esterwegen seine starke Form bestätigen und die nächsten Punkte einfahren. Die Gäste werden jedoch alles daransetzen, um etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen.
📍 Kommt vorbei, unterstützt den SVE und erlebt eine packende Partie live im Waldstadion Esterwegen!