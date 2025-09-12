SVE will Serie ausbauen - SV Esterwegen empfängt Erika/Altenberge

Heute Abend um 20:00 Uhr steht für den SV Esterwegen der nächste Spieltag in der Kreisliga Nord/Mitte an. Gegner ist die Mannschaft aus Erika/Altenberge, die ins Waldstadion reist.

Die Begegnungen aus der letzten Saison versprechen ein interessantes Duell: Während der SVE sein Heimspiel mit 2:1 gewinnen konnte, endete das Hinspiel in Erika mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Teams kennen sich also gut und haben schon für enge Partien gesorgt.