SVE will dreifach Punkten!

Es steht der zwölfte Spieltag der B- Klasse PS/ZW Ost auf dem Programm, der SVE empfängt im #StadionamBrett den SV Hinterweidenthal II. Die Gäste, mit dem Ziel die Klasse zu halten, stehen derzeit voll im Soll. Nach elf Spielen stehen 7 Punkte auf der Habenseite bei einem Torverhältnis von 13:28. Jedoch beträgt der Abstand zum Tabellenende lediglich zwei Punkte und somit werden weiterhin dringend Punkte benötigt. Bester Torschütze ist bisher Leon Kustes mit vier Toren. Der SVE ist gefordert. Die Mannschaft durchlebt in dieser Saison eine Ergebniskrise. Die Mannschaft spielt in fast allen Spielen einen sehr guten Fußball, ist oft die bessere und überlegene Mannschaft, versäumt es aber sich mit Toren und dreifacher Punkteausbeute zu belohnen. Ähnlich wie am vergangenen Sonntag, als nach einem überlegen geführten Auswärtsspiel in Rumbach die Heimreise mit einer Niederlage im Gepäck angetreten werden musste. Dies soll und muss sich künftig ändern. Der erste Schritt soll am Sonntag erfolgen. Die Punkte sollen in Erlenbrunn bleiben. Das dies nicht einfach wird, ist der Mannschaft bewusst, denn in den letzten Jahren waren die Gäste immer ein äußerst unbequemer Gegner.