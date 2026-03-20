SVE will den ersten Auswärts-Dreier

Es ist der 22. Spieltag, die Mannschaft des SVE reist zum Lokalderby nach Lemberg. Die Voraussetzungen für dieses Spiel könnten unterschiedlicher nicht sein und haben sich in den letzten Wochen spürbar verändert. Wir blicken zurück in die Vorrunde, am 7. Spieltag überrollte der SVE den SV Lemberg II nach einer starken Vorstellung mit 7:0. Doch von solch dominanten Auftritten ist der SVE derzeit weit entfernt. 5 Niederlagen und nur ein Unentschieden ist die magere Ausbeute aus den letzten sechs Begegnungen. Dies soll sich am kommenden Wochenende ändern. Außerdem steht noch immer kein Auswärtssieg auf der Habenseite. Die in den letzten Wochen personell stark gebeutelte Mannschaft ist gewillt dies in die Tat umzusetzen, auch wenn das Spiel auf dem schwer zu bespielenden Hartplatz stattfinden wird.

Der SV Lemberg steht mit dem Rücken zur Wand. Gerade ein Punkt beträgt der Abstand zu einem Abstiegsplatz und in dieser Situation müssen in Heimspielen die notwendigen Punkte eingefahren werden. Die Gastgeber belegen in der Tabelle den 14. Rang mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 23:94. Beste Torschützen sind bisher Robin Schaf und Jens Seltmann mit jeweils drei Toren.

Für den SVE ist die Marschroute klar, drei Punkte sollen her!