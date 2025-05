SVE unterliegt in der Nachspielzeit mit 1:2

Nach dem Last-Minute-Klassenerhalt in der fünfte Minute der Nachspielzeit in der Relegation auswärts bei der SV Elversberg bleibt der FC Heidenheim in der Bundesliga. Die Gäste führten zunächst bereits und konnten in der Nachspielzeit den entscheideenden Treffer im Elversberger Tor unterbringen.

Für die SV Elversberg endete der Traum vom Bundesliga-Aufstieg am Montagabend in der Nachspielzeit. Der 1.FC Heidenheim setzte sich in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde mit 2:1(1:1) durch. Mathias Honsak konnte in der 11. Minute eine Unachtsamkeit des Elversberger Verteidigers Lukas Pinckert zur Führung nutzen. Nach einer halben Stunde konnte SVE-Kapitän Robin Fellhauer eine Vorlage von Tom Zimmerschied zum 1:1-Ausgleich nutzen. Die Saarländer waren bis weit in die Nachspielzeit das bessere Team, doch in der fünften Nachspielminute war Leonardo Scienza nach einem Pass des Ex-Elversbergers Paul Wanner zur Stelle und sicherte den Gästen die dritte Bundesliga-Spielzeit in Folge. Elversberg muss in der kommenden Zweitligasaison einen neuen Anlauf nehmen

„Es ist schwierig, das alles, was heute passiert ist, in Worte zu fassen! Dass es keine einfache Relegation für uns geben wird, das habe ich gewusst, weil ich gesehen habe, wie Elversberg die Saison über gespielt hat. Wir haben in zwei Spielen erfahren, wie unfassbar schwer es ist gegen Elversberg zu verteidigen. In Heidenheim nach dem 0:2-Rückstand haben wir das besser gemacht als heute nach der Führung. Wir wollten heute nicht abwartend reagieren, wir wollten drauf gehen. Das haben wir in den ersten Minuten auch gemacht. Ich glaube, dass wir sehr gut im Spiel drin waren und dann auch direkt zugeschlagen haben mit dem Tor. Leider haben wir es dann nicht geschafft, die Führung in die Halbzeit mitzunehmen: Nach einer halben Stunde kam Elversberg dann gut in ihre Abläufe rein und sie haben den Ausgleich gemacht. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann das Glück, dass es ein Abseitstreffer war. Am Ende haben wir einen großen Aufwand betrieben, leidenschaftlich verteidigt, aber am Ende in der Offensive in der zweiten Hälfte wenig gehabt. Wenn es dann gefühlt die letzte Aktion des Spiels ist, dann ist es einfach der perfekte Zeitpunkt, das Siegtor zu machen.“

„Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr viel sagen. Ich weiß es, weil wir es selber schonmal durchgemacht haben. Du bist Dritter, du gehst in die Relegation und stehst vor einem Lebenstraum. Wenn man dann scheitert, so wie wir damals auch gegen Bremen, dann ist dies extrem bitter. Da braucht man aber kein Mitleid, sondern kann Euch nur wünschen, dass ihr daraus gestärkt hervor geht. Wir sind extrem happy, dass wir im dritten Jahr hintereinander Bundesliga spielen dürfen – das ist nicht selbstverständlich als 1. FC Heidenheim 1846! Aus unserer Sicht haben sich das der Verein und die Fans verdient! Es gab, obwohl es eine schwache Saison von uns war, keinen einzigen Pfiff. Riesenkompliment an den gesamten Verein, die Vorstandschaft um Holger Sanwald, die Mannschaft und alle, die uns unterstützt haben. Wir freuen uns mega, dass wir nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen dürfen!“

Horst Steffen, der Trainer der SV Elversberg, sagte "Es gibt wenig zu sagen, das ist jetzt alles irrelevant, wir haben daran zu arbeiten, dass das Spiel heute verloren wurde. das beschäftigt uns und da ist man relativ still. Die Mannschaft war über die ganze Saison phantastisch, so wie sie sich präsentiert, wie sie miteinander umgeht, wie sie Fußball spielt. Sie hat Werbung für diesen Sport gemacht. das ist ein großes Kompliment, für alle die da mitgearbeitet haben. Wir haben viele Leute angesprochen mit der Art und Weise wie wir gespielt haben. Heute war der Sport so wie er sich halt manchmal zeigt, dass Spiele so verloren gehen. Es gibt enge und knappe Entscheidungen, die wir uns nicht wünschen und die dann gegen uns gehen, das ist ärgerlich. Aber da müssen wir mit umgehen.