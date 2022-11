SVE und FLYERALARM führen Partnerschaft fort SV Elversberg: Bewährte Zusammenarbeit wird beibehalten

Das Unternehmen FLYERALARM wird die SV Elversberg auch weiterhin als Premium-Partner unterstützen. Beide Seiten haben ihre Zusammenarbeit verlängert, damit bleibt der SVE ein wichtiger Sponsor erhalten. In der URSAPHARM-Arena ist FLYERALARM an den Heimspieltagen der SVE durch diverse Präsenzen sichtbar, insbesondere auf der LED-Bande, durch die weiterhin bestehenden Namensrechte an der FLYERALARM-Haupttribüne, als Rückensponsor auf den Trikots der Drittliga-Profis sowie durch weitere reichweitenstarke Werbepräsenzen.

Das E-Commerce-Unternehmen FLYERALARM wurde mit seinem Hauptsitz inWürzburg vor 20 Jahren gegründet, hat sich seitdem beeindruckend entwickeltund ein enormes Wachstum verzeichnet. Mit heute mehr als 3 MillionenProdukten und Services bietet FLYERALARM, das sich nach wie vor zu hundertProzent in Familienbesitz befindet, als Onlinedruckerei eine große Vielfalt – obklassische Druckprodukte, Werbetechnik, Give-Aways, Bekleidung oderVerpackungen – für sämtliche Branchen. Darüber hinaus kümmert sich dasUnternehmen unter anderem um die Entwicklungen von Websites, SEO-Optimierungen oder auch Social-Media-Werbekampagnen und ist damit zueinem umfassenden Druck- und Marketing-Experten auch für die kleinen undmittelständigen Unternehmen geworden.FLYERALARM beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter, bearbeitet täglich bis zu15.000 Aufträge und koordiniert bis zu 24.000 Sendungen in das In- undAusland. Über 1,5 Millionen Kunden vertrauen auf FLYERALARM und seinenService. Dabei arbeitet das Unternehmen, dessen Druckprodukte nahezu allean acht Standorten in Deutschland hergestellt werden, transparent,zuverlässig, ressourcen- und klimaschonend. Seit zwölf Jahren bietetFLYERALARM einen klimaneutralen Druck an und unterstützt ausgewählteKlimaschutzprojekte. Zudem ist das Unternehmen als Sponsor im Spitzensport,insbesondere im Fußball bekannt: Sowohl im Männer- und Junioren- als auch imFrauenfußball engagiert sich FLYERALARM unter anderem als langjähriger DFB-Partner auf nationaler Ebene.„FLYERALARM hat sich im deutschen Profisport als bekannter Unterstützer undPartner eindrucksvoll etabliert. Dass das Unternehmen dabei auch die SVElversberg auf ihrem weiteren Weg begleitet und dem Verein die Treue hält, istfür uns ein starkes Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung. Wir freuen uns,FLYERALARM als modernes, dynamisches Unternehmen auch bei unseren zukünftigen Herausforderungen an unserer Seite zu wissen“, sagt David