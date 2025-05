SVE übernimmt Platz eins der Rückrundentabelle

„Momentan haben wir einen guten Lauf. Es macht einfach Riesenspaß. Es spricht für unsere junge Mannschaft, dass sie sich so gut entwickelt hat. So etwas wünscht man sich immer als Trainer“, betonte der SVE-Trainer nach der Partie. „Wir sind defensiv deutlich stabiler geworden, haben im Vergleich zur Hinrunde nur die Hälfte an Gegentoren kassiert. Gleichzeitig haben wir vorne mehr Treffer selbst erzielt“, ergänzte der 37-jährige A-Lizenzinhaber, der mit seinem Team auch das Heimtableau der Staffel zwei anführt. Die beeindruckte Bilanz des SV Eilendorf nach 14 Partien an der Halfenstraße lautet: zehn Siege, drei Remis und nur eine Niederlage.

Gute zehn Minuten später verpasste Konstantinos Koinaris nach einer flachen Hereingabe von Orestis Kollias das 2:0 nur knapp (36.). Ein direkter Freistoß von Schulte aus gut 16 Metern zischte darüber hinaus hauchzart am Brander Gehäuse vorbei. Die Gäste tauchten erst in der Nachspielzeit zum ersten Mal einigermaßen gefährlich vor dem SVE-Tor auf, doch Catalin-Ionel Pintea kam einen Schritt zu spät. Auf der gegenüberliegenden Seite machten es die Eilendorfer deutlich besser. Eine punktgenaue Flanke aus dem Halbfeld von Madiou Diallo drückte Kollias zum umjubelten 2:0 über die Linie (45.+2).

Am Sonntagnachmittag zeigten die Gastgeber vor allem im ersten Durchgang eine konzentrierte Vorstellung. Nach einer spielerisch überschaubaren Anfangsphase auf dem Naturrasen probierte es Eilendorfs Kapitän Justus Schulte mit einem Distanzschuss aus rund 35 Metern. Der Ball ging aber deutlich über den Brander Kasten (17. Minute). Wenig später zappelte die Kugel dann aber im Netz. Raspos Innenverteidiger Marlon Klose unterlief ein folgenschwerer Abspielfehler in Höhe des eigenen Sechzehners. Tim Beckers ließ sich nicht zweimal bitten und vollendete eiskalt zum 1:0 (24.).

Raspos Trainer Daniel Formberg reagierte zur Pause und schickte die Routiniers Alan Graf und Pascal Schneider für Felix Haupts und Nils Küppers aufs Feld. Fortan lief es bei den Brandern deutlich flüssiger im Offensivspiel. Nach einer Ecke stieg Klose am höchsten, doch sein Kopfball ging knapp über die Latte (47.). Für Alan Graf war wenig später schon wieder Schluss, der 34-Jährige hatte offenbar einen Schlag abbekommen und konnte verletzungsbedingt nicht mehr weiterspielen.

Nun suchten die Hausherren die Vorentscheidung: Brands Keeper Finn Albrecht entschärfte einen Kopfball von Koinaris in höchster Not (58.). Auf der anderen Seite verpasste der eingewechselte Maurice Dautzenberg per Kopf aus kurzer Distanz den Anschluss zum 1:2 (60.). Gute zehn Minuten später hielt Albrecht seine Farben mit eine starken Fußabwehr im Spiel.

Raspo in Unterzahl

Im Anschluss kochten dann die Emotionen hoch: Nach einem Gerangel um den Ball mit Kollias sowie anschließender verbaler Entgleisung gegen einen SVE-Betreuer zeigte der Schiedsrichter Klose die Rote Karte (71.). Wenig später stellte der Unparteiische dann auch noch seinen Innenverteidigerpartner Christian Hesse nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Feld (78.). Der SV Eilendorf verwaltete nun das Ergebnis, die Brander waren hingegen vor allem um Schadensbegrenzung bemüht. So blieb es bis zum Ende beim 2:0 aus Eilendorfer Sicht. „In der ersten Halbzeit waren wir gar nicht im Spiel. Folgerichtig sind wir in Rückstand geraten. In Durchgang zwei waren wir kurz davor, das Spiel wieder zu öffnen. Leider mussten wir dann Alan Graf verletzt wieder auswechseln. Mit der Roten und Gelb-Roten Karte wurde es dann schwierig für uns. Am Ende war der Sieg des SV Eilendorf daher verdient“, zeigte sich Formberg hinterher als fairer Verlierer.

