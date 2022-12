SVE-U21 zieht wieder in die Zwischenrunde ein SV Elversberg II: Mit einer Niederlage eine Runde weiter

Das Oberliga-Team der SV Elversberg, bei dem mit Fynn Gähring auch ein A-Junior mitwirkte, erreichte am Montagabend mit drei Siegen und einer Niederlage die Zwischenrunde des 36. HACO-Hallenturniers des FC Noswendel-Wadern. Zum Auftakt der Gruppe B wurde der Verbandsligist VfB Theley mit 4:1 bezwungen, ehe es einen 5:1-Erfolg über die SG Lockweiler/Krettnich/Morscholz/Steinberg aus der Bezirksliga Merzig gab. Gegen den in der Verbandsliga spielenden Veranstalter gab es eine 1:2-niederlage, die sich im weiteren turnierverlauf aber als nicht entscheidend herausstellte. Schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen den Landesligisten SG Weiskirchen/Konfeld stand die Teilnahme an der Zwischenrunde, die am Mittwoch ausgespielt wird, fest. Dennoch setzte sich die SVE-Truppe im an sich für sie bedeutungslosen Spiel gegen den Landesligisten SV Weiskirchen-Konfeld mit 3:1 durch. "Wir haben mit unserer jungen Truppe wieder gute Spiele gezeigt und mussten u7ns nur dem Veranstalter beugen, was letztlich verschmerzbar war. Aber wir wollten auch das letzte Spiel gewinnen. und haben uns sogar den Gruppensieg geholt. Wir haben auch hier keinen druck, was die Masters-Qualifikation angeht, wir nehmen jedes Turnier und jedes einzelne Spiel separat an, um gegen robuste und versierte Männer-Teams zu bestehen", sagte SVE-Trainer Daniel Demmerle nach dem letzten Gruppenspiel. Die beiden Zwischenrundengegner der SVE werden erst am heutigen Dienstag ermittelt. Aus der Elversberger Gruppe haben sich noch der Veranstalter FC Noswendel-Wadern und der SV Weiskirchen-Konfeld für die Zwischenrunde qualifiziert. Aus der Gruppe A haben sich der Saarlandligist VfL Primstal, Oberligist FK Pirmasens und Verbandsligist SV Losheim für die Zwischenrunde qualifiziert, der SV Bardenbach und der SV Blau-Weiß Idar-Oberstein sind bereits ausgeschieden.