SVE - TSV Marquartstein II 11:1

SV Erlstätt bleibt verlustpunktfrei
Die Reserve von TSV Marquartstein präsentierte sich gegen SV Erlstätt in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 1:11. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Erlstätt wurde der Favoritenrolle gerecht.
Die Elf von Coach Philipp Schützinger legte los wie die Feuerwehr und kam vor 90 Zuschauern durch Manuel Schlesak in der ersten Minute nach Pass von Tobias Drexlmeier zum Führungstreffer. Bereits in der 13. Minute erhöhte Johannes Schwarzenböck den Vorsprung der Gastgeber nach einem schlecht abgewehrten Eckball Für ruhige Verhältnisse sorgte Schlesak, wieder nach Vorlage von Tobias Drexlmeier als er das 3:0 für den Tabellenführer besorgte (15.). Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Michael Ginzinger, der noch im ersten Durchgang Bernhard Poferl für Zakaria Makaoui brachte (22.). SV Erlstätt baute die Führung aus, indem Patrick Unterreiner zwei Treffer nachlegte (24./25.). Besonders sehenswert das 4:0 als er einen Freistoss schnell ausführte und Tormann Rechel überraschte.
In der 26. Minute brachte Linus Pertl den Ball im Netz von SV Erlstätt unter.
Mit schnellen Toren von Tobias Drexlmeier (37.) der allein vor dem Keeper einschob und Schlesak (39.) mit einem Kopfball nach Flanke von Drexlmeier schlug SV Erlstätt innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. SV Erlstätt dominierte TSV Marquartstein II in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte dem Gast gleich einen katastrophalen Rückstand ein.
Zum Seitenwechsel ersetzte Marcus Ullrich von TSV Marquartstein II seinen Teamkameraden Rico Galmbacher. Anstelle von Florian Kaltner war nach Wiederbeginn Stefan Koehler für SV Erlstätt im Spiel. Schlesak sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 10:1 (50./52./62.) aus der Perspektive von SV Erlstätt. Per Elfmeter erhöhte Manuel Schlesak in der 76. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf sieben Treffer – 11:1 für SV Erlstätt. Am Ende ließ SV Erlstätt kein gutes Haar an TSV Marquartstein II und gewann außerordentlich hoch.
SV Erlstätt ist mit 15 Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. An SV Erlstätt gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst dreimal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der C-Klasse 7. SV Erlstätt setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.
In der Defensivabteilung von TSV Marquartstein II knirscht es gewaltig, weshalb TSV Marquartstein II weiter im Schlamassel steckt. Mit erschreckenden 27 Gegentoren stellt TSV Marquartstein II die schlechteste Abwehr der Liga. Die bisherige Saisonbilanz von TSV Marquartstein II bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach.
Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von TSV Marquartstein II. Nach der Niederlage gegen SV Erlstätt ist TSV Marquartstein II aktuell das defensivschwächste Team der C-Klasse 7.
SV Erlstätt erwartet in zwei Wochen, am 25.10.2025, die Zweitvertretung von DJK Nußdorf auf eigener Anlage. Am Samstag empfängt TSV Marquartstein II DJK Traunstein II.
Quelle: BFV