SVE - TSV Marquartstein II 11:1

SV Erlstätt bleibt verlustpunktfrei



Die Reserve von TSV Marquartstein präsentierte sich gegen SV Erlstätt in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 1:11. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Erlstätt wurde der Favoritenrolle gerecht. Die Elf von Coach Philipp Schützinger legte los wie die Feuerwehr und kam vor 90 Zuschauern durch Manuel Schlesak in der ersten Minute nach Pass von Tobias Drexlmeier zum Führungstreffer. Bereits in der 13. Minute erhöhte Johannes Schwarzenböck den Vorsprung der Gastgeber nach einem schlecht abgewehrten Eckball Für ruhige Verhältnisse sorgte Schlesak, wieder nach Vorlage von Tobias Drexlmeier als er das 3:0 für den Tabellenführer besorgte (15.). Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Michael Ginzinger, der noch im ersten Durchgang Bernhard Poferl für Zakaria Makaoui brachte (22.). SV Erlstätt baute die Führung aus, indem Patrick Unterreiner zwei Treffer nachlegte (24./25.). Besonders sehenswert das 4:0 als er einen Freistoss schnell ausführte und Tormann Rechel überraschte.

In der 26. Minute brachte Linus Pertl den Ball im Netz von SV Erlstätt unter. Mit schnellen Toren von Tobias Drexlmeier (37.) der allein vor dem Keeper einschob und Schlesak (39.) mit einem Kopfball nach Flanke von Drexlmeier schlug SV Erlstätt innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. SV Erlstätt dominierte TSV Marquartstein II in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte dem Gast gleich einen katastrophalen Rückstand ein.