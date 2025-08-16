SVE tritt in der ersten DFB-Pokal-Runde in Ulm an

Genau wie die SVE sind auch die Ulmer Spatzen seit zwei Spieltagen wieder im Wettbewerbsmodus. Nach dem Abstieg in die 3. Liga musste der SSV zum Saison-Auftakt eine 1:3-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden einstecken, konnte dann aber vor einer Woche beim 1:0-Sieg gegen Erzgebirge Aue den ersten Erfolg der noch jungen Saison feiern. Losgelöst davon erwartet SVE-Trainer Vincent Wagner am Sonntagabend ein „Spiel auf Augenhöhe“, wie er sagt: „In Ulm wird es immer spannend, egal, in welcher Liga sie spielen. Ich erwarte einen richtigen Pokal-Fight. Dass wir abends spielen, verleiht dem Ganzen noch mal ein besonderes Flair.“

Mit dem Auftakt seiner eigenen Mannschaft ist der Trainer bislang zufrieden. „Wir sind mit dem Sieg gegen Nürnberg gut in die Saison gestartet und hatten uns auch für Bochum viel vorgenommen. Es wurde dort dann schnell etwas komplizierter, aber die Jungs haben das super angenommen und auch bei sehr heißen Temperaturen bis zum Ende alles gegeben.“ Nach der Partie beim VfL gab es noch den einen oder anderen angeschlagenen Elversberger Spieler, „aber bis Sonntag sollten die Jungs wieder frisch sein – und heiß darauf, auch in Ulm alles zu geben“, sagt Wagner.