SVE tritt im Saarlandpokal gegen Besseringen an SV Elversberg: Spiel ist auf dem Kunstrasen in Merzig

Die Pause nach dem Drittliga-Heimsieg der SV Elversberg gegen den MSV

Duisburg (3:0) ist kurz – bereits am morgigen Dienstag, 11. Oktober, geht es

für das Team von Trainer Horst Steffen mit dem Saarlandpokal-Spiel gegen den FC

Besseringen weiter. Die Partie, die im Merziger Blättelbornstadion ausgetragen

wird, beginnt um 19.00 Uhr.

Die Zielsetzung gegen den Tabellen-13. der Landesliga West ist klar: Die SVE

will den Einzug ins Achtelfinale klarmachen. „Wir freuen uns auf den

Wettbewerb und wollen das Spiel mit der gleichen Intensität und Leidenschaft

angehen, wie wir es auch zuletzt in der 3. Liga getan haben“, sagt Horst

Steffen: „Für Besseringen wird es ein besonderes Spiel und ein Highlight, in

dem sie sicherlich alles investieren werden, um uns einen großen Kampf

abzuliefern. Deshalb ist es auch notwendig, dass wir das Spiel und den Gegner

mit aller Ernsthaftigkeit annehmen.“ Dabei werden neben den

Langzeitverletzten im SVE-Kader auch weitere Spieler am Dienstagabend nicht

dabei sein. Thore Jacobsen hat sich am Wochenende gegen Duisburg einen

Nasenbeinbruch zugezogen und fehlt ebenso gegen Besseringen wie Kevin

Conrad (Wadenprobleme) und Manuel Feil (Sprunggelenk), bei denen die

Untersuchungen noch ausstehen. Die Einsätze von Luca Schnellbacher (krank),

Kevin Koffi und Maurice Neubauer (beide muskuläre Probleme) entscheiden

sich erst kurzfristig.