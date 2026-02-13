Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SVE tritt am Samstag bei Dynamo Dresden an
SV Elversberg: Zweites Abendspiel im Free-TV innerhalb von 14 Tagen
Das nächste Topspiel steht kurz bevor: An diesem Samstag, 14. Februar, tritt die SV Elversberg zum 22. Spieltag dieser Zweitliga-Saison bei der SG Dynamo Dresden an. Die Partie, die um 20.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion angepfiffen wird, wird live von Nitro und Sky übertragen.
„Die Vorfreude ist sehr groß. Es wird ungefähr so werden, wie bei unserem letzten Topspiel: Ein frenetisches, volles Stadion, eine Mannschaft, fußballerisch gut ist, aber die auch kratzen, beißen, kämpfen wird – um jeden Zentimeter“, sagt SVE-Trainer Vincent Wagner. Dynamo Dresden spielt als Tabellen-17. derzeit um wichtige Punkte für den Ligaverbleib, konnte dabei aber seit dem Jahreswechsel mit einer starken Serie überzeugen. 2026 ist Dresden noch ungeschlagen und holte in vier Spielen acht Punkte.
„Dresden ist schon Mitte der Hinrunde ein Stück besser geworden und jetzt mit den Neu-Verpflichtungen zur Winterpause eine andere Truppe“, sagt Wagner und ergänzt: „Es wird auf jeden Fall eine sehr große Hürde, die uns erwartet, auf die wir uns aber auch freuen.“ Im SVE-Kader wird Jan Gyamerah, der bereits beim letzten Heimspiel gegen Hertha BSC angeschlagen war, voraussichtlich ausfallen. Dafür könnten Felix Keidel und Lasse Günther zum Wochenende wieder zurückkehren.
Das Spiel im Rudolf-Harbig-Stadion (Lennéstr.) beginnt am Samstag um 20.30 Uhr.