 2026-02-09T08:36:21.830Z

SVE tritt am Samstag bei Dynamo Dresden an

SV Elversberg: Zweites Abendspiel im Free-TV innerhalb von 14 Tagen

von Verein/Fried · Heute, 08:28 Uhr · 0 Leser

Das nächste Topspiel steht kurz bevor: An diesem Samstag, 14. Februar, tritt die SV Elversberg zum 22. Spieltag dieser Zweitliga-Saison bei der SG Dynamo Dresden an. Die Partie, die um 20.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion angepfiffen wird, wird live von Nitro und Sky übertragen.